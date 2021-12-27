Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/eks-deputat-1765627814.html
Экс-депутат из Чебоксар получил девять лет колонии за растрату и взятки
Экс-депутат из Чебоксар получил девять лет колонии за растрату и взятки - РИА Новости, 27.12.2021
Экс-депутат из Чебоксар получил девять лет колонии за растрату и взятки
Бывший директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, бывший депутат городского собрания Петр Мишин, обвинявшийся в получении взяток и... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:59
2021-12-27T11:59
происшествия
чебоксары
германия
чувашская республика (чувашия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Бывший директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, бывший депутат городского собрания Петр Мишин, обвинявшийся в получении взяток и растрате, осужден ан 9 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2019 годы Мишин после выделения возглавляемому им учреждению бюджетных средств на проведение ремонтно-строительных работ привлек к их выполнению подрядчиков из числа доверенных лиц, сократив объем фактически выполненных работ, но оплатив их в полном объеме. За это он получил от подрядчиков взятки в виде наличных денег, иного имущества и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 14,5 миллиона рублей. Кроме того, он вносил заведомо ложные сведения в акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. На часть полученных средств Мишин приобрел жилье.Кроме того, он же в 2018-2019 годах за счет средств возглавляемого им учреждения приобретал туристические путевки Германию, а также в санаторий на территории Чувашии на общую сумму более 640 тысяч рублей, где проводил отпуск со своей супругой. Также следствием установлен факт незаконной оплаты услуг мобильной связи супруги обвиняемого в 2017-2019 годах на общую сумму более 60 тысяч рублей.Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК по Чувашии с сотрудниками регионального управления ФСБ, прокуратурой республики и МВД по Чувашии.Мишин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 292 УК РФ (служебный подлог – 5 эпизодов), статьей 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах – 5 эпизодов), статьей 160 УК РФ (присвоение и растрата - 3 эпизода), статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере)."Приговором суда Мишину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 10 миллионов рублей и лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года", - говорится в сообщении регионального СУСК.В счет конфискации денежных средств, полученных Мишиным в результате совершения преступлений, судом в доход государства взысканы денежные средства на сумму более 13,495 миллиона рублей. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20211224/moshennichestvo-1765421360.html
https://ria.ru/20211224/sopchuk-1765269745.html
чебоксары
германия
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, германия, чувашская республика (чувашия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
11:59 27.12.2021
 
Экс-депутат из Чебоксар получил девять лет колонии за растрату и взятки

Экс-депутат из Чебоксар получил девять лет колонии строгого режима за растрату и взятки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Бывший директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, бывший депутат городского собрания Петр Мишин, обвинявшийся в получении взяток и растрате, осужден ан 9 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2019 годы Мишин после выделения возглавляемому им учреждению бюджетных средств на проведение ремонтно-строительных работ привлек к их выполнению подрядчиков из числа доверенных лиц, сократив объем фактически выполненных работ, но оплатив их в полном объеме. За это он получил от подрядчиков взятки в виде наличных денег, иного имущества и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 14,5 миллиона рублей. Кроме того, он вносил заведомо ложные сведения в акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. На часть полученных средств Мишин приобрел жилье.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 21:21
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве
Кроме того, он же в 2018-2019 годах за счет средств возглавляемого им учреждения приобретал туристические путевки Германию, а также в санаторий на территории Чувашии на общую сумму более 640 тысяч рублей, где проводил отпуск со своей супругой. Также следствием установлен факт незаконной оплаты услуг мобильной связи супруги обвиняемого в 2017-2019 годах на общую сумму более 60 тысяч рублей.
Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК по Чувашии с сотрудниками регионального управления ФСБ, прокуратурой республики и МВД по Чувашии.
Мишин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 292 УК РФ (служебный подлог – 5 эпизодов), статьей 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах – 5 эпизодов), статьей 160 УК РФ (присвоение и растрата - 3 эпизода), статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере).
"Приговором суда Мишину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 10 миллионов рублей и лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В счет конфискации денежных средств, полученных Мишиным в результате совершения преступлений, судом в доход государства взысканы денежные средства на сумму более 13,495 миллиона рублей. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 09:10
Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука
 
ПроисшествияЧебоксарыГерманияЧувашская Республика (Чувашия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
21:47Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
Лента новостейМолния
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом