https://ria.ru/20211227/eks-deputat-1765627814.html

Экс-депутат из Чебоксар получил девять лет колонии за растрату и взятки

Экс-депутат из Чебоксар получил девять лет колонии за растрату и взятки - РИА Новости, 27.12.2021

Экс-депутат из Чебоксар получил девять лет колонии за растрату и взятки

Бывший директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, бывший депутат городского собрания Петр Мишин, обвинявшийся в получении взяток и... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:59

2021-12-27T11:59

2021-12-27T11:59

происшествия

чебоксары

германия

чувашская республика (чувашия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Бывший директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, бывший депутат городского собрания Петр Мишин, обвинявшийся в получении взяток и растрате, осужден ан 9 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2019 годы Мишин после выделения возглавляемому им учреждению бюджетных средств на проведение ремонтно-строительных работ привлек к их выполнению подрядчиков из числа доверенных лиц, сократив объем фактически выполненных работ, но оплатив их в полном объеме. За это он получил от подрядчиков взятки в виде наличных денег, иного имущества и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 14,5 миллиона рублей. Кроме того, он вносил заведомо ложные сведения в акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. На часть полученных средств Мишин приобрел жилье.Кроме того, он же в 2018-2019 годах за счет средств возглавляемого им учреждения приобретал туристические путевки Германию, а также в санаторий на территории Чувашии на общую сумму более 640 тысяч рублей, где проводил отпуск со своей супругой. Также следствием установлен факт незаконной оплаты услуг мобильной связи супруги обвиняемого в 2017-2019 годах на общую сумму более 60 тысяч рублей.Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК по Чувашии с сотрудниками регионального управления ФСБ, прокуратурой республики и МВД по Чувашии.Мишин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 292 УК РФ (служебный подлог – 5 эпизодов), статьей 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах – 5 эпизодов), статьей 160 УК РФ (присвоение и растрата - 3 эпизода), статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере)."Приговором суда Мишину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 10 миллионов рублей и лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года", - говорится в сообщении регионального СУСК.В счет конфискации денежных средств, полученных Мишиным в результате совершения преступлений, судом в доход государства взысканы денежные средства на сумму более 13,495 миллиона рублей. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20211224/moshennichestvo-1765421360.html

https://ria.ru/20211224/sopchuk-1765269745.html

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германия

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, чебоксары, германия, чувашская республика (чувашия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия