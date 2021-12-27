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Максим Егоров: "Меньше сидеть в кабинете, больше общаться с людьми"

Максим Егоров: "Меньше сидеть в кабинете, больше общаться с людьми" - РИА Новости, 27.12.2021

Максим Егоров: "Меньше сидеть в кабинете, больше общаться с людьми"

Тамбовская область в октябре 2021 года познакомилась с новым руководителем, который сразу же взялся за решение годами копившихся проблем. О своих впечатлениях... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:10

2021-12-27T12:10

2021-12-27T12:10

тамбовская область

общество

жкх

максим егоров

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Тамбовская область в октябре 2021 года познакомилась с новым руководителем, который сразу же взялся за решение годами копившихся проблем. О своих впечатлениях от области и о том, над какими сложными вопросами придется работать в ближайшем будущем, РИА Новости рассказал глава региона Максим Егоров.– Максим Борисович, еще 3 октября этого года вы работали заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а уже 4 октября были назначены на должность временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области. Как вы восприняли такую перемену в своей жизни?– Конечно, предложение главы государства возглавить регион стало вызовом для меня. Но считаю, что к тому моменту я уже был готов к новой должности. Переезд в Тамбовскую область воспринял как возможность применить на новом месте свой опыт работы в энергетике и жилищно-коммунальной сфере. Я был советником губернатора Тюменской области, и знаю, как работать с муниципальными образованиями, как выстраивать вертикаль власти, и как организован весь процесс принятия решений. Да и в прежней должности замглавы Минстроя и главного государственного жилищного инспектора РФ я владел информацией о ситуации на местах. Так что в целом я имею представление о тех задачах, которые мне придется решать в регионе. Работа региональных властей должна быть, прежде всего, направлена на достижение национальных целей и стратегических задач, определенных на федеральном уровне. Теперь я должен оправдать оказанное мне доверие. А сделать это можно только одним способом: изменить жизнь в регионе к лучшему.– Какие впечатления у вас сложились о Тамбовской области за прошедшие почти три месяца?– Это достаточно крепкий регион: по многим показателям социально-экономического развития входит в группу лидеров по ЦФО и в целом по стране. Но здесь многие проблемы накапливались годами, и их теперь необходимо оперативно и эффективно решать. Одна из главных задач – прекратить отток населения. Необходимо повышать социальную удовлетворенность жителей, улучшать качество жизни не только в городах, но и на селе. Жилищно-коммунальное хозяйство, формирование комфортной городской среды, управление жилфондом, расселение аварийных домов, водоснабжение – все эти направления важны для жителей области. И проблемы в этих сферах мне хорошо знакомы.– Как в Тамбовской области в этом году складывается ситуация с реализацией национальных проектов? Повлияли ли на темпы строительства и капремонта внешние условия, в том числе рост цен на материалы?– Национальные проекты нацелены на повышение качества жизни людей. Когда я ознакомился с ситуацией в регионе, то понял, что надо наращивать темпы реализации проектов, причем срочно. Были проанализированы причины отставания в строительстве некоторых объектов и намечены меры для их устранения. С одной стороны, удорожание строительных материалов и трудозатрат – это объективные причины. Но были и субъективные – отсутствие своевременной корректировки ряда проектов, постоянного жесткого спроса с подрядчиков. Пришлось нацелить заказчиков в лице муниципалитетов и профильных органов власти на ускорение и переформатирование работ.При усилении контроля всего за два месяца ситуация изменилась в лучшую сторону. Подрядчики, которые срывают сроки исполнения контрактов, в нашем регионе больше работать не будут. В следующем году необходимо более четко планировать все виды работ, применять комплексный подход, синхронизировать проекты, а промежуточные результаты визуализировать с помощью цифровых технологий. Обо всех этапах исполнения проектов население получит самую исчерпывающую информацию через социальные сети.– Что бы вы хотели изменить в жилищно-коммунальной сфере региона?– Тамбовская область готова стать пилотным регионом по внедрению усовершенствованной системы управления многоквартирными домами, разработанной Минстроем. Актуальна идея внедрения модели регионального оператора по управлению жильем. Это управляющая организация, которая будет назначаться по итогам конкурса на определенный пул многоквартирных домов. Цену на ее услуги также будет регулировать исполнительная власть региона. Такая модель позволит предъявлять к региональному оператору более серьезные требования, в том числе в плане кадровой и материально-технической обеспеченности. Управляющие организации, не получившие статус регионального оператора, будут иметь меньше доверия со стороны собственников помещений. Следовательно, вырастет конкуренция, что приведет к повышению качества услуг. Региональный оператор также сможет решить проблему управления аварийными домами и жилыми строениями, расположенными на удаленных территориях.Важно также внедрить единые стандарты управления и обслуживания многоэтажек, доработать модель ценообразования в сфере управления жильем и содержания общего имущества. Кроме того, для упрощения механизма принятия решений собственниками помещений в многоквартирных домах необходимо использовать электронное голосование. Все эти нововведения помогут навести порядок в сфере ЖКХ, сделать ее более понятной и прозрачной. Считаю также целесообразным объединить государственный строительный и жилищный надзор в единый орган исполнительной власти. Эта схема будет реализована в регионе в ближайшее время.– Как вы планируете усовершенствовать программу переселения из аварийного и ветхого жилья?– На основе анализа исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда" я принял решение досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из аварийного жилья тем, кто вступил в нее до 1 января 2017 года. Во многих случаях приобретение квартир на рынке вторичного жилья затягивается из-за роста цен. Но люди, живущие в невыносимых условиях, не должны ждать месяцами и годами. Когда обещания власти не исполняются, люди испытывают сильное разочарование. Так не должно быть. Нам надо выстраивать организационную работу по программе переселения граждан из аварийного жилья по-новому. Планировать мероприятия необходимо как минимум на год вперед. Следует четко определить: сколько квартир строится, а сколько приобретается на вторичном рынке жилья в 2022-2023 годах. Перед нами на федеральном уровне поставлена задача досрочно расселить аварийные дома, и мы ее выполним.– Недавно вы объявили о начале нового проекта по благоустройству дворов в Тамбовской области. В чем его суть?– Мы в корне меняем подходы к благоустройству. Все должно быть современно и цивилизованно. Считаю, что проект "Дворы Тамбовщины" позволит создать максимально комфортные условия для жизни людей. На реализацию программы в следующем году будет направлено около 500 миллионов рублей. За счет этих средств будут приведены в порядок дворовые площадки с учетом потребностей жителей. Перед началом работ будет проведено широкое обсуждение. Ориентироваться, прежде всего, стоит на пожелания людей. При этом следует продумать ремонт дорог, которые ведут во дворы, обустроить контейнерные площадки. Их нужно будет закрыть от непогоды, чтобы ни грязь, ни мусор не разлетались.Подготовка к реализации проекта идет уже сейчас. Однако мы не будем ограничиваться только благоустройством дворовых территорий. Новый облик приобретут и общественные пространства, популярные у населения. В частности, в разработке находится проект реконструкции главного места притяжения всех горожан и гостей Тамбова — Набережной канала реки Цны, предусматривающий и благоустройство заречной территории.– Большой отклик в информационном поле получила тема реформирования общественного муниципального транспорта, которую вы инициировали. Чем вызваны нововведения и в чем они заключаются?– Назрела необходимость перевести общественный транспорт в районах на новую, более современную модель работы. Многие автобусные межмуниципальные маршруты низкодоходны или убыточны из-за небольшого потока пассажиров, однако они востребованы сельским населением для поездок в социальные, медицинские, учебные заведения. Социально значимые маршруты поддерживаются из бюджета области за счет субсидий и субвенций на оплату контрактов с перевозчиками. Но из-за пандемии доходы транспортников снизились практически на треть. Следовательно, нужны другие подходы к организации их работы. Востребованные сельские автобусные маршруты необходимо сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы. В ее основе — устойчивое и безопасное транспортное обслуживание в сельской местности. В муниципальные контракты, которые будут заключаться на 2022-2024 годы, войдет перечень обязанностей перевозчика по предоставлению качественных услуг. Надо искать и находить таких перевозчиков, которые выполнят жесткие требования и готовы обновлять свой автопарк. Позиция экологически чистого региона, которым является Тамбовская область, диктует и определенные требования к транспорту. Прежде всего, это переход на использование газомоторного топлива.– Одна из застарелых проблем в регионах — нехватка кадров в сфере здравоохранения, которая за время пандемии только обострилась. Как вы решаете эту проблему?– Для нашего региона эта проблема тоже актуальна. В регионе действует программа "Земский доктор", которая предусматривает выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Она показала свою эффективность, позволила привлечь в первичное звено здравоохранения недостающих специалистов. Однако эта программа не распространяется на медиков, трудоустраивающихся в городах с населением более 50 тысяч человек. А в Тамбове и Мичуринске, втором по величине городе региона, поликлиники также испытывают острый дефицит кадров. Ситуацию усугубляет пандемия. Число обращений за медицинской помощью значительно увеличилось. Врачи вынуждены работать в условиях сверхнагрузки. Логично, что для исправления ситуации медиков необходимо мотивировать. Решать проблему надо было срочно. Я подписал постановление, согласно которому участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, теперь будут выплачивать компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей. Медики, получившие выплату, обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора они вернут полученные средства обратно в бюджет. Программа рассчитана до 2023 года. Этого времени должно хватить, чтобы решить проблему нехватки участковых врачей в городских поликлиниках.– Всего за два с половиной месяца вы провели огромное количество встреч, рабочих поездок в муниципалитеты. Насколько для вас важна обратная связь с населением?– Перед этим назначением президент в качестве напутствия посоветовал мне меньше сидеть в кабинете и больше общаться с людьми. Я так и делаю. Уверен, что должен увидеть своими глазами, как реализуются национальные проекты и федеральные программы на местах, проверить готовность ЖКХ к работе в зимних условиях, изучить, как работают здравоохранение, образование и социальные службы в муниципалитетах, как организован досуг людей. Должен выслушать людей, чтобы в дальнейшем принимать обоснованные решения. Общаюсь и лично, и через социальные сети. Считаю для себя важным откликаться на запросы общества, не обманывать ожидания людей. Таким образом были приняты практически все мои решения, в том числе по восстановлению авиасообщения между Тамбовом и Москвой, реконструкции аэропорта, по поддержке молодежных инициатив на Державинском исследовательском форуме и форуме "Мы вместе". Даже поручение в кратчайшие сроки завершить реконструкцию областной филармонии, - тоже результат многочисленных обращений в мой адрес неравнодушных тамбовчан. Каждая моя встреча с жителями области, каждая поездка в муниципалитеты дополняет мою картину жизни региона. Радует, что люди, которых я встречаю, такие открытые, активные и трудолюбивые. Уверен, что они достойны более комфортной и удобной жизни, новых перспектив. А обеспечить все это – задача региональной власти. Я – оптимист, и уверен: вместе мы решим все проблемы, одну за другой, и сделаем регион более привлекательным для проживания.

https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762823980.html

https://ria.ru/20211130/blagoustroystvo-1761543427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, максим егоров