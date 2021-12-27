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"Пора с ними покончить". Что ВСУ планируют в Донбассе
"Пора с ними покончить". Что ВСУ планируют в Донбассе - РИА Новости, 27.12.2021
"Пора с ними покончить". Что ВСУ планируют в Донбассе
Испытания нового оружия, фортификационные сооружения на границе, сотни тысяч гражданских на воинском учете и партизанская война — Киев продолжает прорабатывать... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:00
2021-12-27T08:13
безопасность
киев
тернопольская область
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Испытания нового оружия, фортификационные сооружения на границе, сотни тысяч гражданских на воинском учете и партизанская война — Киев продолжает прорабатывать силовой сценарий решения проблемы Донбасса. Несмотря на заявления о прекращении огня, обстрелы непризнанных республик продолжаются. Там готовятся к худшему и ожидают провокаций.Телевизионный PRПротивотанковый расчет украинских военных занимает позицию на невысоком холме где-то в Донбассе. В руках у одного из бойцов — американский ПТРК Javelin. Оператор высматривает в окуляре командно-пускового блока старый БТР с танковой башней в паре километров от позиции. Пуск — ракета, сделав эффектную "горку", устремляется к цели. Однако боеприпас стоимостью 175 тысяч долларов взрывается в десятке метров от нее.Эту тренировку запечатлели на видео журналисты телеканала "Дом", вещающего на неподконтрольные Киеву территории. Поэтому решили переснять, предварительно запалив в корпусе танка-мишени костер — так тепловой головке самонаведения проще не промахнуться. Второй выстрел — прямое попадание.У ВСУ почти сотня ПТРК Javelin и около 500 ракет к ним. Вера украинских генералов в заморское чудо-оружие носит, судя по всему, мистический характер. Иначе их хвастливые высказывания не объяснить: якобы с "Джавелинами" не только Донбасс вернут, но и возьмут штурмом Кремль. Впрочем, первые стрельбы из ПТРК в очередной раз доказали, что никакого "вундерваффе" не существует. У американского оружия есть и очевидные достоинства, и столь же очевидные недостатки.Но Киев может получить от союзников и кое-что посерьезней. Газета The Washington Post на днях сообщила, что "в случае российского вторжения" США организуют на Украине партизанское движение — Пентагон подготовит более полумиллиона подпольщиков с опытом войны в Донбассе. А чтобы у "оккупантов" горела под ногами земля, партизан, по данным издания, вооружат новыми "игрушками" — например, переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger.Безоговорочную поддержку Киеву выразила и Анкара. "Конфликты Россия — Украина и Россия — НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной. В решении подобных сложных уравнений мы делаем все, что нужно для нашей национальной безопасности", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу на фоне повышения боевой готовности сил быстрого реагирования НАТО по всей Европе. Сорокатысячным многонациональным контингентом альянса в этом году командует Турция.Женщин — под ружьеЕще одно свидетельство подготовки к наступлению: информационное агентство украинского Минобороны сообщило, что на воинский учет поставят несколько сотен тысяч женщин. В списке 35 специальностей — от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии. В случае обострения украинок мобилизуют и поставят под ружье.Параллельно украинцы обустраивают границу с Россией, или, как выражаются на сайте погранслужбы, со "страной-агрессором". Защитный вал и сеть траншей сооружают несмотря на морозы, хотя зимой работы обычно прекращают. В ожидании "армии вторжения" в Киеве решили во что бы ни стало перекрыть опасные направления. Местные СМИ продемонстрировали спецтехнику инженерных войск на участке Сумского погранотряда, контролирующего 560 километров границы.Далеко не всем на Украине милитаризация пришлась по душе. Так, жители поселка Великий Глубочек в Тернопольской области на западе страны отказались разместить у себя бригаду территориальной обороны. Провели опрос: из 353 человек 344 были резко против, так как рядом с предполагаемым местом базирования военных — больница и детский сад.Неспокойно и на побережье Черного моря. Партизанская группировка "Вольный город Одесса", выступающая против киевского режима и натовской оккупации Украины, сообщила, что участники освободительного движения подожгли коктейлями Молотова две командно-штабные машины ВСУ на территории воинской части. И выразили готовность продолжать подпольную борьбу."Сирийский" следОб опасности новой войны в Донбассе на ежегодной пресс-конференции говорил Владимир Путин. По его словам, ВСУ готовят очередную операцию на неподконтрольных территориях.Страны Запада, отметил президент, предостерегают Москву от любых мер по защите жителей ЛНР и ДНР. А если Кремль вмешается — обложат новыми санкциями. Путин подчеркнул: Россию вопрос Донбасса беспокоит не от хорошей жизни — приходится принимать во внимание ситуацию в соседней стране."Мы должны жить с оглядкой на происходящее на Украине, — сказал российский лидер. — Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят на Украину, как там себя поведут радикалы. Тем не менее на сегодняшний день Минские соглашения остаются единственной основой урегулирования в Донбассе".У Запада на этот счет другое мнение. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что бойцы американских частных военных компаний готовят в Донбассе провокацию с химическим оружием. Теракт на одном из промышленных предприятий ДНР или ЛНР, который спровоцирует выброс в атмосферу отравляющих веществ, стал бы идеальным поводом для Киева начать военную операцию против "террористов". А Россия в глазах США и ЕС предстала бы государством, поддерживающим "боевиков"."Соединенные Штаты Америки завозили различные виды оружия на Украину, — уточнил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. — В октябре в одной из поставок был антидот к химическому оружию типа ботулотоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще — паралич. В ноябре уже доставили сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатометами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников".Не исключено, что США и их союзники хотят разыграть в Донбассе сценарий, аналогичный сирийскому, когда небезызвестная организация "Белые каски" организовывала провокации с применением отравляющих веществ, создавая повод для очередного вторжения стран Запада на территорию суверенных государств. В ДНР пообещали усилить охрану объектов химической промышленности республики.
https://ria.ru/20211223/javelin-1765033073.html
https://ria.ru/20211223/soglashenie-1765220772.html
https://ria.ru/20211224/donbass-1765299705.html
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безопасность, киев, тернопольская область, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, эдуард басурин, javelin (птрк), белые каски, россия
08:00 27.12.2021 (обновлено: 08:13 27.12.2021)
 

"Пора с ними покончить". Что ВСУ планируют в Донбассе

© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных сил
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Испытания нового оружия, фортификационные сооружения на границе, сотни тысяч гражданских на воинском учете и партизанская война — Киев продолжает прорабатывать силовой сценарий решения проблемы Донбасса. Несмотря на заявления о прекращении огня, обстрелы непризнанных республик продолжаются. Там готовятся к худшему и ожидают провокаций.

Телевизионный PR

Противотанковый расчет украинских военных занимает позицию на невысоком холме где-то в Донбассе. В руках у одного из бойцов — американский ПТРК Javelin. Оператор высматривает в окуляре командно-пускового блока старый БТР с танковой башней в паре километров от позиции. Пуск — ракета, сделав эффектную "горку", устремляется к цели. Однако боеприпас стоимостью 175 тысяч долларов взрывается в десятке метров от нее.
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных сил
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Эту тренировку запечатлели на видео журналисты телеканала "Дом", вещающего на неподконтрольные Киеву территории. Поэтому решили переснять, предварительно запалив в корпусе танка-мишени костер — так тепловой головке самонаведения проще не промахнуться. Второй выстрел — прямое попадание.
У ВСУ почти сотня ПТРК Javelin и около 500 ракет к ним. Вера украинских генералов в заморское чудо-оружие носит, судя по всему, мистический характер. Иначе их хвастливые высказывания не объяснить: якобы с "Джавелинами" не только Донбасс вернут, но и возьмут штурмом Кремль. Впрочем, первые стрельбы из ПТРК в очередной раз доказали, что никакого "вундерваффе" не существует. У американского оружия есть и очевидные достоинства, и столь же очевидные недостатки.
Неудачный пуск ракеты Javelin в ходе учений ВСУ в Донбассе
23 декабря, 07:34
Украинские военные промазали при стрельбе из Javelin в Донбассе
Но Киев может получить от союзников и кое-что посерьезней. Газета The Washington Post на днях сообщила, что "в случае российского вторжения" США организуют на Украине партизанское движение — Пентагон подготовит более полумиллиона подпольщиков с опытом войны в Донбассе. А чтобы у "оккупантов" горела под ногами земля, партизан, по данным издания, вооружат новыми "игрушками" — например, переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger.
Безоговорочную поддержку Киеву выразила и Анкара. "Конфликты Россия — Украина и Россия — НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной. В решении подобных сложных уравнений мы делаем все, что нужно для нашей национальной безопасности", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу на фоне повышения боевой готовности сил быстрого реагирования НАТО по всей Европе. Сорокатысячным многонациональным контингентом альянса в этом году командует Турция.

Женщин — под ружье

Еще одно свидетельство подготовки к наступлению: информационное агентство украинского Минобороны сообщило, что на воинский учет поставят несколько сотен тысяч женщин. В списке 35 специальностей — от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии. В случае обострения украинок мобилизуют и поставят под ружье.
© Фото : страница Estonian Embassy in Kyiv на FacebookПрибывшая группа пострадавших служащих ВСУ для трехнедельной реабилитации в Эстонии
Прибывшая группа пострадавших служащих ВСУ для 3-недельной реабилитации в Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : страница Estonian Embassy in Kyiv на Facebook
Прибывшая группа пострадавших служащих ВСУ для трехнедельной реабилитации в Эстонии
Параллельно украинцы обустраивают границу с Россией, или, как выражаются на сайте погранслужбы, со "страной-агрессором". Защитный вал и сеть траншей сооружают несмотря на морозы, хотя зимой работы обычно прекращают. В ожидании "армии вторжения" в Киеве решили во что бы ни стало перекрыть опасные направления. Местные СМИ продемонстрировали спецтехнику инженерных войск на участке Сумского погранотряда, контролирующего 560 километров границы.
Далеко не всем на Украине милитаризация пришлась по душе. Так, жители поселка Великий Глубочек в Тернопольской области на западе страны отказались разместить у себя бригаду территориальной обороны. Провели опрос: из 353 человек 344 были резко против, так как рядом с предполагаемым местом базирования военных — больница и детский сад.
Служащий народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 19:35
Берлин и Париж оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе
Неспокойно и на побережье Черного моря. Партизанская группировка "Вольный город Одесса", выступающая против киевского режима и натовской оккупации Украины, сообщила, что участники освободительного движения подожгли коктейлями Молотова две командно-штабные машины ВСУ на территории воинской части. И выразили готовность продолжать подпольную борьбу.

"Сирийский" след

Об опасности новой войны в Донбассе на ежегодной пресс-конференции говорил Владимир Путин. По его словам, ВСУ готовят очередную операцию на неподконтрольных территориях.
Страны Запада, отметил президент, предостерегают Москву от любых мер по защите жителей ЛНР и ДНР. А если Кремль вмешается — обложат новыми санкциями. Путин подчеркнул: Россию вопрос Донбасса беспокоит не от хорошей жизни — приходится принимать во внимание ситуацию в соседней стране.
CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільбиТанк ВСУ
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільби
Танк ВСУ
"Мы должны жить с оглядкой на происходящее на Украине, — сказал российский лидер. — Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят на Украину, как там себя поведут радикалы. Тем не менее на сегодняшний день Минские соглашения остаются единственной основой урегулирования в Донбассе".
У Запада на этот счет другое мнение. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что бойцы американских частных военных компаний готовят в Донбассе провокацию с химическим оружием. Теракт на одном из промышленных предприятий ДНР или ЛНР, который спровоцирует выброс в атмосферу отравляющих веществ, стал бы идеальным поводом для Киева начать военную операцию против "террористов". А Россия в глазах США и ЕС предстала бы государством, поддерживающим "боевиков".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 11:58
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД
"Соединенные Штаты Америки завозили различные виды оружия на Украину, — уточнил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. — В октябре в одной из поставок был антидот к химическому оружию типа ботулотоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще — паралич. В ноябре уже доставили сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатометами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников".
Не исключено, что США и их союзники хотят разыграть в Донбассе сценарий, аналогичный сирийскому, когда небезызвестная организация "Белые каски" организовывала провокации с применением отравляющих веществ, создавая повод для очередного вторжения стран Запада на территорию суверенных государств. В ДНР пообещали усилить охрану объектов химической промышленности республики.
 
БезопасностьКиевТернопольская областьСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныЭдуард БасуринJavelin (ПТРК)Белые каскиРоссия
 
 
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