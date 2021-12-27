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Россия ждет от США ответа о готовности запустить двусторонний диалог
Россия ждет от США ответа о готовности запустить двусторонний диалог - РИА Новости, 27.12.2021
Россия ждет от США ответа о готовности запустить двусторонний диалог
РФ по-прежнему ждет от США ответа, когда они будут готовы запустить двусторонний диалог с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:36
2021-12-27T11:36
2021-12-27T11:36
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. РФ по-прежнему ждет от США ответа, когда они будут готовы запустить двусторонний диалог с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По-прежнему мы ждем ответа конкретного с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Россия ждет от США ответа о готовности запустить двусторонний диалог
Замглавы МИД Рябков: Россия ждет от США ответа о готовности запустить двусторонний диалог