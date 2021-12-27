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Липецкая область
https://ria.ru/20211227/bolnitsa-1765661312.html
В лебедянской районной больнице открыли отделение кардиологии
В лебедянской районной больнице открыли отделение кардиологии - РИА Новости, 27.12.2021
В лебедянской районной больнице открыли отделение кардиологии
В лебедянской центральной районной больнице после капитального ремонта открылось отделение кардиологии, работы проведены в рамках программы модернизации... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:26
2021-12-27T14:26
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. В лебедянской центральной районной больнице после капитального ремонта открылось отделение кардиологии, работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, открытие кардиологии стало долгожданным событием не только для жителей Лебедянского района, но и еще трех соседних муниципальных образований - Данковского, Краснинского и Лев – Толстовского.Отделение рассчитано на 30 койко-мест: 6 палат и 2 блока интенсивной терапии.На капитальный ремонт из областного бюджета были выделены более 8 миллионов рублей. На эти деньги строители смогли не только поменять сантехнику, коммуникации и сделать косметический ремонт всех помещений отделения, но и усовершенствовать оборудование для оказания экстренной врачебной помощи пациентам. В каждой палате теперь установлена консоль с возможностью экстренного подключения пациента к кислороду."Мы ведем активную работу по модернизации первичного звена в нашем здравоохранении. Чем быстрее и качественнее пациенту будет оказана медицинская помощь на начальном этапе, тем успешнее будет его последующее лечение и выздоровление", - сказал Артамонов.
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здоровье - общество, игорь артамонов
14:26 27.12.2021
 

В лебедянской районной больнице открыли отделение кардиологии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДанные кардиограммы
Данные кардиограммы - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. В лебедянской центральной районной больнице после капитального ремонта открылось отделение кардиологии, работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, открытие кардиологии стало долгожданным событием не только для жителей Лебедянского района, но и еще трех соседних муниципальных образований - Данковского, Краснинского и Лев – Толстовского.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 17:44Липецкая область
Дмитрий Аверов: у нас большой задел на эффективную работу в регионе
Отделение рассчитано на 30 койко-мест: 6 палат и 2 блока интенсивной терапии.
На капитальный ремонт из областного бюджета были выделены более 8 миллионов рублей. На эти деньги строители смогли не только поменять сантехнику, коммуникации и сделать косметический ремонт всех помещений отделения, но и усовершенствовать оборудование для оказания экстренной врачебной помощи пациентам. В каждой палате теперь установлена консоль с возможностью экстренного подключения пациента к кислороду.
"Мы ведем активную работу по модернизации первичного звена в нашем здравоохранении. Чем быстрее и качественнее пациенту будет оказана медицинская помощь на начальном этапе, тем успешнее будет его последующее лечение и выздоровление", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь Артамонов
 
 
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