https://ria.ru/20211227/bolnitsa-1765661312.html

В лебедянской районной больнице открыли отделение кардиологии

В лебедянской районной больнице открыли отделение кардиологии - РИА Новости, 27.12.2021

В лебедянской районной больнице открыли отделение кардиологии

В лебедянской центральной районной больнице после капитального ремонта открылось отделение кардиологии, работы проведены в рамках программы модернизации... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:26

2021-12-27T14:26

2021-12-27T14:26

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. В лебедянской центральной районной больнице после капитального ремонта открылось отделение кардиологии, работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, открытие кардиологии стало долгожданным событием не только для жителей Лебедянского района, но и еще трех соседних муниципальных образований - Данковского, Краснинского и Лев – Толстовского.Отделение рассчитано на 30 койко-мест: 6 палат и 2 блока интенсивной терапии.На капитальный ремонт из областного бюджета были выделены более 8 миллионов рублей. На эти деньги строители смогли не только поменять сантехнику, коммуникации и сделать косметический ремонт всех помещений отделения, но и усовершенствовать оборудование для оказания экстренной врачебной помощи пациентам. В каждой палате теперь установлена консоль с возможностью экстренного подключения пациента к кислороду."Мы ведем активную работу по модернизации первичного звена в нашем здравоохранении. Чем быстрее и качественнее пациенту будет оказана медицинская помощь на начальном этапе, тем успешнее будет его последующее лечение и выздоровление", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211224/averov-1765389854.html

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здоровье - общество, игорь артамонов