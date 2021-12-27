https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765661015.html

В Германии поприветствовали инициативу переговоров России с НАТО

В Германии поприветствовали инициативу переговоров России с НАТО - РИА Новости, 27.12.2021

В Германии поприветствовали инициативу переговоров России с НАТО

Власти ФРГ приветствуют инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о переговорах альянса с РФ 12 января, рассчитывает, что Москва примет приглашение, заявила... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:10

2021-12-27T14:10

2021-12-27T14:27

германия

нато

совет россия-нато

россия

в мире

йенс столтенберг

александр грушко

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БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Власти ФРГ приветствуют инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о переговорах альянса с РФ 12 января, рассчитывает, что Москва примет приглашение, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер добавил, что новость о предстоящих переговорах "радует", поскольку Берлин усматривает в этом "тот ход событий, которого желал федеральный канцлер - что мы будем продвигаться вперед по возможности в рамках дипломатических инициатив".Ранее генсек НАТО заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.

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германия, нато, совет россия-нато, россия, в мире, йенс столтенберг, александр грушко