https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765661015.html
В Германии поприветствовали инициативу переговоров России с НАТО
В Германии поприветствовали инициативу переговоров России с НАТО - РИА Новости, 27.12.2021
В Германии поприветствовали инициативу переговоров России с НАТО
Власти ФРГ приветствуют инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о переговорах альянса с РФ 12 января, рассчитывает, что Москва примет приглашение, заявила... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:10
2021-12-27T14:10
2021-12-27T14:27
германия
нато
совет россия-нато
россия
в мире
йенс столтенберг
александр грушко
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БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Власти ФРГ приветствуют инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о переговорах альянса с РФ 12 января, рассчитывает, что Москва примет приглашение, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер добавил, что новость о предстоящих переговорах "радует", поскольку Берлин усматривает в этом "тот ход событий, которого желал федеральный канцлер - что мы будем продвигаться вперед по возможности в рамках дипломатических инициатив".Ранее генсек НАТО заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.
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германия, нато, совет россия-нато, россия, в мире, йенс столтенберг, александр грушко
14:10 27.12.2021 (обновлено: 14:27 27.12.2021)
В Германии поприветствовали инициативу переговоров России с НАТО
Правительство Германии поприветствовало инициативу переговоров России с НАТО