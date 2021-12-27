https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765638053.html

Ликвидаторы несчастий: как прошел год московских спасателей и пожарных

Ликвидаторы несчастий: как прошел год московских спасателей и пожарных - РИА Новости, 27.12.2021

Ликвидаторы несчастий: как прошел год московских спасателей и пожарных

Аварийно-спасательные подразделения Москвы стоят на страже покоя горожан круглый год, в любую погоду и время суток. Их ежедневная работа, не связанная с... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:38

2021-12-27T12:38

2021-12-27T12:38

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Аварийно-спасательные подразделения Москвы стоят на страже покоя горожан круглый год, в любую погоду и время суток. Их ежедневная работа, не связанная с крупными происшествиями, как правило, остается за кадром, однако именно она обеспечивает безопасность и спокойный сон москвичей. Корреспондент РИА Новости побеседовал со специалистами экстренных служб и узнал, как прошел год у спасателей и пожарных столицы, какие чрезвычайные ситуации запомнились им больше всего и что они хотят пожелать горожанам в новом году.Бабушки "под огнем"Для спасателя второго класса Александра Резчикова 2021 год прошел в "обычном режиме". Впрочем, в череде рабочих событий он все же выделяет одно – операцию по поиску двух пожилых женщин, которые ушли в лес по грибы, а в итоге чуть на забрели на настоящее стрельбище."Дело было так: по оперативной информации мы выехали на поиск двух потерявшихся в лесу женщин к населенному пункту в районе полигона Алабино. Мама с дочкой, первой – уже за восемьдесят лет, пошли в лес по грибы и заблудились. Когда мы приехали, на месте уже работали поисковики из "Лиза Алерт". В Москве всегда, когда кто-то теряется, поиском занимаются несколько команд, так процесс идет быстрее и эффективнее. На месте работал наш вертолет и спасательный отряд Московского авиацентра, "Лиза Алерт" и отряд Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы. По примерным координатам мы работали на вертолете с воздуха, а люди "Лизы Алерт" прочесывали лес.В результате поиска женщин обнаружили – они, кстати, вертолет видели и даже пытались нам что-то кричать. Потихоньку мы их вывели из леса, но получилось необычно – пришлось согласовывать с администрацией населенного пункта, чтобы их пропустили через полигон, а мы их уже оттуда вывели. Нам и ПСЦ надо было действовать очень быстро, потому что вот-вот должны были начаться стрельбы! Все закончилось благополучно, женщины вышли из леса на удивление бодрыми и веселыми, хотя провели на опушке почти сутки. Они действовали очень грамотно – поняв, что заблудились, не стали уходить глубоко в лес, а остались на месте и ждали помощи.Был еще один удивительный для меня случай в уходящем году. Как-то нас вызвали на вскрытие дверей в квартире пожилой женщины. Ее сосед беспокоился, что она уже несколько дней не открывает, а проживает одна. Когда мы вскрыли дверь, оказалось, что она упала, сломала шейку бедра и не могла встать трое суток. Но не только из-за перелома – у нее не оказалось двух конечностей, носила протезы. В ее квартире мы с коллегами увидели несколько разных пар под разные нужды – например, с половником, с отверткой. Она сама все мастерила, что-то подкручивала, справлялась в одиночку. И такая улыбчивая, несмотря на трудности! Всю жизнь проработала проводницей в поезде до Дальнего Востока. Мы вызвали скорую, женщине оказали помощь, и все закончилось хорошо.В новом году хочу пожелать москвичам сохранять сознательность, отдавать себе отчет в действиях и перед собой, и перед окружающими. Не пускайте петарды из окон, не жарьте шашлык на балконе. Почаще смотрите под ноги и всегда будьте начеку!"Эвакуация для всехПожарный Владимир Малюгин в силу профессиональной специфики 2021 год запомнил по случаям ликвидации возгораний. Знаковыми для себя специалист Пожарно-спасательного центра Москвы называет два пожара."В 2021 году больше всего запомнились два пожара. Первый – летом, когда горел один из складов Москвы. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, тушили всю ночь.Второй случай был в октябре. Мы приехали на пожар на седьмом этаже многоэтажного дома, была дана задача эвакуировать жителей. Начали поэтажную проверку, и на десятом я обнаружил женщину в тяжелом состоянии, ей срочно требовалась медицинская помощь. С ней еще оказалась маленькая собачка по кличке Атос. Обоих эвакуировали по всем правилам, все обошлось. Различий в оказании помощи животным и людям мы не делаем, все проходит стандартно, по установленной процедуре.По моему опыту, чаще всего причинами пожаров становится бытовая неосторожность: окурок, выброшенный в мусоропровод, забытая на включенной плите пища, неисправность электроприборов – в частности, кондиционеры. Поэтому в первую очередь в новом году хочется пожелать москвичам следить за своим поведением, не злоупотреблять спиртными напитками, аккуратно обращаться с огнем, а от курения и вовсе воздержаться.А еще посоветую обзавестись небольшим средством пожаротушения для дома. Огнетушитель – отличный подарок под елку!"Салют не по заявкамПик работы для командира первой авиационной эскадрильи Московского авиационного центра Евгения Артюхина пришелся, по его словам, на летний сезон. В этот период экипажи авиацентра приняли участие в тушении 14 пожаров."Особенно запомнилось тушение склада пиротехники у "Лужников", было это 19 июня. В аэропорту "Остафьево" всегда дежурят два пожарных вертолета, и вот в 17:56 нам поступила команда занять готовность номер один. Поступила информация о горящем складе, в двенадцать минут седьмого экипаж уже был готов к взлету, мы дождались команды и отправились на место происшествия. В тушении принимали участие два наших вертолета, воду забирали прямо из Москвы-реки напротив стадиона "Лужники".Это не первый подобный случай в моей профессиональной практике – всякое за годы бывало. Но, конечно, было специфично. Еще на подходе нам диспетчер с земли передал предупреждение, что в воздухе разрываются петарды и салюты. Искры от пиротехники в облаках дыма было видно издалека. Тушить пожар пришлось с большой высоты, чтобы пиротехнические средства не достали до борта, и экипаж был в безопасности.Раньше был такой советский плакат: "Спички детям не игрушки". Он и сейчас остается актуальным не только для детей, но и для взрослых. Главное, что хочется пожелать москвичам в новом году – соблюдать правила пожарной безопасности в быту, тогда и возгораний будет гораздо меньше. Завести огнетушитель – хороший совет. В машинах он есть у всех, он есть даже в наших вертолетах, так почему бы и домой не поставить небольшой?"Трудно, но выполнимоПо словам спасателя первого класса АСО №5 "Пожарно-спасательного центра Москвы" Аркадия Темнова, яркие рабочие воспоминания у него, как и у большинства коллег, связаны с тушением пожаров."Первый был весной-летом, в московской высотке горела квартира на предпоследнем этаже. Мы прибыли на место одними из первых, но оказалось, что вход на пожарную лестницу закрыт – жильцы заблокировали его личными вещами, все было заставлено.Пробиваться и вскрывать дверь пришлось в достаточно жестких условиях, практически при нулевой видимости и "давящей" температуре. В итоге все удалось, пожар потушили – благо, в квартире никого не оказалось, потому что в таких условиях выжить в помещении было бы маловероятно.Второй пожар тоже был высотным, горела квартира, в которой осталась женщина. Мы снова прибыли в числе первых, сотрудники скорой помощи были на подходе, так что помимо аварийно-спасательного инструмента мы взяли с собой еще и средства для оказания первой помощи. Открыли дверь, нашли пострадавшую, вывели ее из помещения. Я попросил коллегу передать врачам, чтобы они сразу брали кислород и поднимались к границе опасной зоны – непосредственно в зону чрезвычайной ситуации врачи входить не могут. Женщину мы спустили вниз, передали медикам, и они провели необходимые мероприятия. Насколько знаю, она выжила.А еще был случай, когда вызволили ребенка из запертой машины. Такие вызовы не назовешь частыми, но с периодичностью пару раз в год они случаются, именно с детьми. Двери машины оказываются закрытыми изнутри, и самостоятельно малышу оттуда не выбраться. Нас вызвала мама ребенка, это было около парка "Сокольники". На место приехали быстро, там уже работала полиция, но у них не получалось отжать дверь. А у нас для таких случаев есть специальное приспособление, причем следов на корпусе машины оно не оставляет. Все быстро получилось, и никто не пострадал.Хочется, чтобы в новом году москвичи оставались бдительными и не забывали о своей безопасности. Чтобы быть готовым ко всему, надо читать и интересоваться соответствующими правилами. Проблема в том, что большинство людей не знают, как оказывать первую помощь – не только другим, но и себе! Если есть возможность посетить соответствующие курсы, узнать, как и что нужно делать в экстренных условиях, советую ей воспользоваться. И беречь себя, конечно!"

https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html

https://realty.ria.ru/20201230/bezopasnost-1590387518.html

https://realty.ria.ru/20200415/1569053568.html

https://realty.ria.ru/20180824/1527146969.html

https://realty.ria.ru/20211101/imuschestvo-1756836317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московский авиационный центр