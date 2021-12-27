Ликвидаторы несчастий: как прошел год московских спасателей и пожарных
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники пожарных и спасательных структур во время тренировки
Аварийно-спасательные подразделения Москвы стоят на страже покоя горожан круглый год, в любую погоду и время суток. Их ежедневная работа, не связанная с крупными происшествиями, как правило, остается за кадром, однако именно она обеспечивает безопасность и спокойный сон москвичей. Корреспондент РИА Новости побеседовал со специалистами экстренных служб и узнал, как прошел год у спасателей и пожарных столицы, какие чрезвычайные ситуации запомнились им больше всего и что они хотят пожелать горожанам в новом году.
Бабушки "под огнем"
© Фото : ГКУ "Московский авиационный центр"Александр Резчиков, спасатель второго класса ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ)
© Фото : ГКУ "Московский авиационный центр"
Александр Резчиков, спасатель второго класса ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ)
Для спасателя второго класса Александра Резчикова 2021 год прошел в "обычном режиме". Впрочем, в череде рабочих событий он все же выделяет одно – операцию по поиску двух пожилых женщин, которые ушли в лес по грибы, а в итоге чуть на забрели на настоящее стрельбище.
"Дело было так: по оперативной информации мы выехали на поиск двух потерявшихся в лесу женщин к населенному пункту в районе полигона Алабино. Мама с дочкой, первой – уже за восемьдесят лет, пошли в лес по грибы и заблудились. Когда мы приехали, на месте уже работали поисковики из "Лиза Алерт". В Москве всегда, когда кто-то теряется, поиском занимаются несколько команд, так процесс идет быстрее и эффективнее. На месте работал наш вертолет и спасательный отряд Московского авиацентра, "Лиза Алерт" и отряд Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы. По примерным координатам мы работали на вертолете с воздуха, а люди "Лизы Алерт" прочесывали лес.
В результате поиска женщин обнаружили – они, кстати, вертолет видели и даже пытались нам что-то кричать. Потихоньку мы их вывели из леса, но получилось необычно – пришлось согласовывать с администрацией населенного пункта, чтобы их пропустили через полигон, а мы их уже оттуда вывели. Нам и ПСЦ надо было действовать очень быстро, потому что вот-вот должны были начаться стрельбы! Все закончилось благополучно, женщины вышли из леса на удивление бодрыми и веселыми, хотя провели на опушке почти сутки. Они действовали очень грамотно – поняв, что заблудились, не стали уходить глубоко в лес, а остались на месте и ждали помощи.
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Был еще один удивительный для меня случай в уходящем году. Как-то нас вызвали на вскрытие дверей в квартире пожилой женщины. Ее сосед беспокоился, что она уже несколько дней не открывает, а проживает одна. Когда мы вскрыли дверь, оказалось, что она упала, сломала шейку бедра и не могла встать трое суток. Но не только из-за перелома – у нее не оказалось двух конечностей, носила протезы. В ее квартире мы с коллегами увидели несколько разных пар под разные нужды – например, с половником, с отверткой. Она сама все мастерила, что-то подкручивала, справлялась в одиночку. И такая улыбчивая, несмотря на трудности! Всю жизнь проработала проводницей в поезде до Дальнего Востока. Мы вызвали скорую, женщине оказали помощь, и все закончилось хорошо.
В новом году хочу пожелать москвичам сохранять сознательность, отдавать себе отчет в действиях и перед собой, и перед окружающими. Не пускайте петарды из окон, не жарьте шашлык на балконе. Почаще смотрите под ноги и всегда будьте начеку!"
Эвакуация для всех
© Фото : ГКУ "Пожарно-спасательный центр Москвы"Владимир Малюгин, пожарный пожарно-спасательного отряда №215 ГКУ "Пожарно-спасательный центр Москвы" (ПСЦ)
© Фото : ГКУ "Пожарно-спасательный центр Москвы"
Владимир Малюгин, пожарный пожарно-спасательного отряда №215 ГКУ "Пожарно-спасательный центр Москвы" (ПСЦ)
Пожарный Владимир Малюгин в силу профессиональной специфики 2021 год запомнил по случаям ликвидации возгораний. Знаковыми для себя специалист Пожарно-спасательного центра Москвы называет два пожара.
"В 2021 году больше всего запомнились два пожара. Первый – летом, когда горел один из складов Москвы. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, тушили всю ночь.
Второй случай был в октябре. Мы приехали на пожар на седьмом этаже многоэтажного дома, была дана задача эвакуировать жителей. Начали поэтажную проверку, и на десятом я обнаружил женщину в тяжелом состоянии, ей срочно требовалась медицинская помощь. С ней еще оказалась маленькая собачка по кличке Атос. Обоих эвакуировали по всем правилам, все обошлось. Различий в оказании помощи животным и людям мы не делаем, все проходит стандартно, по установленной процедуре.
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По моему опыту, чаще всего причинами пожаров становится бытовая неосторожность: окурок, выброшенный в мусоропровод, забытая на включенной плите пища, неисправность электроприборов – в частности, кондиционеры. Поэтому в первую очередь в новом году хочется пожелать москвичам следить за своим поведением, не злоупотреблять спиртными напитками, аккуратно обращаться с огнем, а от курения и вовсе воздержаться.
А еще посоветую обзавестись небольшим средством пожаротушения для дома. Огнетушитель – отличный подарок под елку!"
Салют не по заявкам
© Фото : ГКУ "Московский авиационный центр"Евгений Артюхин, командир первой авиационной эскадрильи ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ)
© Фото : ГКУ "Московский авиационный центр"
Евгений Артюхин, командир первой авиационной эскадрильи ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ)
Пик работы для командира первой авиационной эскадрильи Московского авиационного центра Евгения Артюхина пришелся, по его словам, на летний сезон. В этот период экипажи авиацентра приняли участие в тушении 14 пожаров.
"Особенно запомнилось тушение склада пиротехники у "Лужников", было это 19 июня. В аэропорту "Остафьево" всегда дежурят два пожарных вертолета, и вот в 17:56 нам поступила команда занять готовность номер один. Поступила информация о горящем складе, в двенадцать минут седьмого экипаж уже был готов к взлету, мы дождались команды и отправились на место происшествия. В тушении принимали участие два наших вертолета, воду забирали прямо из Москвы-реки напротив стадиона "Лужники".
24 августа 2018, 10:24Рожденные летать: как огнеборцы на вертолетах тушат пожары в МосквеВ 2018 году воздушному флоту России исполняется 85 лет. Московскому авиационному центру стукнуло меньше - только 15, но на его счету уже сотни потушенных пожаров и спасенных жизней. Каково огнеборцам работать в условиях меняющегося мегаполиса и как безопасно посадить вертолет ночью, "летающие" спасатели рассказали "РИА Недвижимость".
Это не первый подобный случай в моей профессиональной практике – всякое за годы бывало. Но, конечно, было специфично. Еще на подходе нам диспетчер с земли передал предупреждение, что в воздухе разрываются петарды и салюты. Искры от пиротехники в облаках дыма было видно издалека. Тушить пожар пришлось с большой высоты, чтобы пиротехнические средства не достали до борта, и экипаж был в безопасности.
Раньше был такой советский плакат: "Спички детям не игрушки". Он и сейчас остается актуальным не только для детей, но и для взрослых. Главное, что хочется пожелать москвичам в новом году – соблюдать правила пожарной безопасности в быту, тогда и возгораний будет гораздо меньше. Завести огнетушитель – хороший совет. В машинах он есть у всех, он есть даже в наших вертолетах, так почему бы и домой не поставить небольшой?"
Трудно, но выполнимо
© Фото : ГКУ "Пожарно-спасательный центр Москвы"Аркадий Темнов, спасатель первого класса аварийно-спасательного отряда №5 ГКУ "Пожарно-спасательный центр Москвы" (ПСЦ)
© Фото : ГКУ "Пожарно-спасательный центр Москвы"
Аркадий Темнов, спасатель первого класса аварийно-спасательного отряда №5 ГКУ "Пожарно-спасательный центр Москвы" (ПСЦ)
По словам спасателя первого класса АСО №5 "Пожарно-спасательного центра Москвы" Аркадия Темнова, яркие рабочие воспоминания у него, как и у большинства коллег, связаны с тушением пожаров.
"Первый был весной-летом, в московской высотке горела квартира на предпоследнем этаже. Мы прибыли на место одними из первых, но оказалось, что вход на пожарную лестницу закрыт – жильцы заблокировали его личными вещами, все было заставлено.
Пробиваться и вскрывать дверь пришлось в достаточно жестких условиях, практически при нулевой видимости и "давящей" температуре. В итоге все удалось, пожар потушили – благо, в квартире никого не оказалось, потому что в таких условиях выжить в помещении было бы маловероятно.
Второй пожар тоже был высотным, горела квартира, в которой осталась женщина. Мы снова прибыли в числе первых, сотрудники скорой помощи были на подходе, так что помимо аварийно-спасательного инструмента мы взяли с собой еще и средства для оказания первой помощи. Открыли дверь, нашли пострадавшую, вывели ее из помещения. Я попросил коллегу передать врачам, чтобы они сразу брали кислород и поднимались к границе опасной зоны – непосредственно в зону чрезвычайной ситуации врачи входить не могут. Женщину мы спустили вниз, передали медикам, и они провели необходимые мероприятия. Насколько знаю, она выжила.
А еще был случай, когда вызволили ребенка из запертой машины. Такие вызовы не назовешь частыми, но с периодичностью пару раз в год они случаются, именно с детьми. Двери машины оказываются закрытыми изнутри, и самостоятельно малышу оттуда не выбраться. Нас вызвала мама ребенка, это было около парка "Сокольники". На место приехали быстро, там уже работала полиция, но у них не получалось отжать дверь. А у нас для таких случаев есть специальное приспособление, причем следов на корпусе машины оно не оставляет. Все быстро получилось, и никто не пострадал.
Хочется, чтобы в новом году москвичи оставались бдительными и не забывали о своей безопасности. Чтобы быть готовым ко всему, надо читать и интересоваться соответствующими правилами. Проблема в том, что большинство людей не знают, как оказывать первую помощь – не только другим, но и себе! Если есть возможность посетить соответствующие курсы, узнать, как и что нужно делать в экстренных условиях, советую ей воспользоваться. И беречь себя, конечно!"