Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765628425.html
Гарантии России и НАТО должны быть взаимными, заявил МИД Турции
Гарантии России и НАТО должны быть взаимными, заявил МИД Турции - РИА Новости, 27.12.2021
Гарантии России и НАТО должны быть взаимными, заявил МИД Турции
Некоторые члены НАТО выступают за напряженность в отношениях с РФ, но Турция всегда за диалог, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:01
2021-12-27T12:16
в мире
турция
мид турции
нато
совет россия-нато
россия
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591452336_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2aaef2b39a305907939fe81a3fcbaf40.jpg
АНКАРА, 27 дек - РИА Новости. Некоторые члены НАТО выступают за напряженность в отношениях с РФ, но Турция всегда за диалог, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу."На встречах НАТО РФ всегда на повестке дня. Кто-то за диалог, кто-то за напряженность. Но Турция всегда за диалог. Все вопросы можно решить диалогом. Для нас важна встреча НАТО с РФ, и мы считаем положительным, что Россия приветствует ее. Если от РФ к нам будут специфические запросы в связи с НАТО, мы всегда ответим конструктивно", - сказал Чавушоглу журналистам."Что касается гарантий, которые РФ требует от НАТО, то любое предложение должно быть взаимным. Может, НАТО тоже хочет гарантий от РФ. Нужно держаться подальше от максималистских подходов. Обе стороны должны стремиться к консенсусу, тогда и решение будет конструктивным и положительным", - добавил турецкий министр.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211226/konflikt-1765509008.html
турция
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591452336_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3c22438f0f446a34e04dc24f348fb16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, мид турции, нато, совет россия-нато, россия, сша, европа, сергей рябков, мевлют чавушоглу
12:01 27.12.2021 (обновлено: 12:16 27.12.2021)
 
Гарантии России и НАТО должны быть взаимными, заявил МИД Турции

Глава МИД Турции Чавушоглу: гарантии России и НАТО должны быть взаимными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 дек - РИА Новости. Некоторые члены НАТО выступают за напряженность в отношениях с РФ, но Турция всегда за диалог, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.
"На встречах НАТО РФ всегда на повестке дня. Кто-то за диалог, кто-то за напряженность. Но Турция всегда за диалог. Все вопросы можно решить диалогом. Для нас важна встреча НАТО с РФ, и мы считаем положительным, что Россия приветствует ее. Если от РФ к нам будут специфические запросы в связи с НАТО, мы всегда ответим конструктивно", - сказал Чавушоглу журналистам.
"Что касается гарантий, которые РФ требует от НАТО, то любое предложение должно быть взаимным. Может, НАТО тоже хочет гарантий от РФ. Нужно держаться подальше от максималистских подходов. Обе стороны должны стремиться к консенсусу, тогда и решение будет конструктивным и положительным", - добавил турецкий министр.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 00:41
В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО третьей мировой
 
В миреТурцияМИД ТурцииНАТОСовет Россия-НАТОРоссияСШАЕвропаСергей РябковМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
21:47Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
Лента новостейМолния
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом