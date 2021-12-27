https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765628425.html

Гарантии России и НАТО должны быть взаимными, заявил МИД Турции

Гарантии России и НАТО должны быть взаимными, заявил МИД Турции - РИА Новости, 27.12.2021

Гарантии России и НАТО должны быть взаимными, заявил МИД Турции

Некоторые члены НАТО выступают за напряженность в отношениях с РФ, но Турция всегда за диалог, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:01

2021-12-27T12:01

2021-12-27T12:16

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совет россия-нато

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АНКАРА, 27 дек - РИА Новости. Некоторые члены НАТО выступают за напряженность в отношениях с РФ, но Турция всегда за диалог, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу."На встречах НАТО РФ всегда на повестке дня. Кто-то за диалог, кто-то за напряженность. Но Турция всегда за диалог. Все вопросы можно решить диалогом. Для нас важна встреча НАТО с РФ, и мы считаем положительным, что Россия приветствует ее. Если от РФ к нам будут специфические запросы в связи с НАТО, мы всегда ответим конструктивно", - сказал Чавушоглу журналистам."Что касается гарантий, которые РФ требует от НАТО, то любое предложение должно быть взаимным. Может, НАТО тоже хочет гарантий от РФ. Нужно держаться подальше от максималистских подходов. Обе стороны должны стремиться к консенсусу, тогда и решение будет конструктивным и положительным", - добавил турецкий министр.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211226/konflikt-1765509008.html

турция

россия

сша

европа

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