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Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас"
Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас" - РИА Новости, 27.12.2021
Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас"
Россия призывает США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:16
2021-12-27T11:37
сша
европа
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия призывает США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, предложения РФ, в том числе и по срокам запуска диалога американской стороне уже сделаны.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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сша, европа, сергей рябков, нато, россия
11:16 27.12.2021 (обновлено: 11:37 27.12.2021)
 
Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас"

Замглавы МИД Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас"

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джл Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джл Байдена - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия призывает США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Больше уже нельзя откладывать, давайте заниматься этим серьезным вопросом, как сказали бы сами американцы, и я употреблю их выражение в "кальке" на русский: здесь и сейчас", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, предложения РФ, в том числе и по срокам запуска диалога американской стороне уже сделаны.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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