https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765615836.html

Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас"

Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас" - РИА Новости, 27.12.2021

Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас"

Россия призывает США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:16

2021-12-27T11:16

2021-12-27T11:37

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия призывает США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, предложения РФ, в том числе и по срокам запуска диалога американской стороне уже сделаны.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765608610.html

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сша, европа, сергей рябков, нато, россия