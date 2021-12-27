11:16 27.12.2021 (обновлено: 11:37 27.12.2021)
Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас"
Замглавы МИД Рябков призвал США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас"
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джл Байдена
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия призывает США заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Больше уже нельзя откладывать, давайте заниматься этим серьезным вопросом, как сказали бы сами американцы, и я употреблю их выражение в "кальке" на русский: здесь и сейчас", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".
По его словам, предложения РФ, в том числе и по срокам запуска диалога американской стороне уже сделаны.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.