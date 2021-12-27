https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765615371.html

Рябков высказался о мерах при игнорировании Западом гарантий безопасности

Рябков высказался о мерах при игнорировании Западом гарантий безопасности - РИА Новости, 27.12.2021

Рябков высказался о мерах при игнорировании Западом гарантий безопасности

Россия не озвучивает контрмеры в случае игнорирования США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, чтобы не ослабить свою позицию и не облегчить решение... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:14

2021-12-27T11:14

2021-12-27T11:32

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

европа

нато

мария захарова

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия не озвучивает контрмеры в случае игнорирования США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, чтобы не ослабить свою позицию и не облегчить решение задачи оппонентам, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не буду заниматься спекуляциями и хочу пояснить логику, почему мы этого не делаем. Ну, во-первых, когда вопрос стоит настолько серьезно, как он стоит уже длительное время и как он сформулирован в наших предложениях и в нашем подходе, сказать, что может составить "план Б" в конкретном плане - значит ослабить собственную позицию и облегчить решение этой задачи оппонентам, а называя вещи своими именами, противникам", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".Рябков также отметил, что решение по контрмерам может быть разное на каждый момент времени и может складываться из совокупности факторов."На каждый момент времени решение может быть разное. Оно складывается из совокупности факторов. Итоговый вектор предсказывать не берусь", - добавил он.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765608610.html

россия

сша

европа

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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, европа, нато, мария захарова