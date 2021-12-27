11:14 27.12.2021 (обновлено: 11:32 27.12.2021)
Рябков высказался о мерах при игнорировании Западом гарантий безопасности
Рябков: Россия не озвучивает контрмеры при игнорировании Западом гарантий безопасности
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия не озвучивает контрмеры в случае игнорирования США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, чтобы не ослабить свою позицию и не облегчить решение задачи оппонентам, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не буду заниматься спекуляциями и хочу пояснить логику, почему мы этого не делаем. Ну, во-первых, когда вопрос стоит настолько серьезно, как он стоит уже длительное время и как он сформулирован в наших предложениях и в нашем подходе, сказать, что может составить "план Б" в конкретном плане - значит ослабить собственную позицию и облегчить решение этой задачи оппонентам, а называя вещи своими именами, противникам", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Рябков также отметил, что решение по контрмерам может быть разное на каждый момент времени и может складываться из совокупности факторов.
"На каждый момент времени решение может быть разное. Оно складывается из совокупности факторов. Итоговый вектор предсказывать не берусь", - добавил он.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.