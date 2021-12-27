https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765613622.html

Предложения по гарантиям безопасности были услышаны, заявили в МИД

Предложения по гарантиям безопасности были услышаны, заявили в МИД - РИА Новости, 27.12.2021

Предложения по гарантиям безопасности были услышаны, заявили в МИД

Российские предложения по гарантиям безопасности услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:04

2021-12-27T11:04

2021-12-27T11:37

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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сергей рябков

нато

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские предложения по гарантиям безопасности услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (РФ Владимиром Путиным) неоднократно... Президента услышали все - и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах - где угодно", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211201/nato-1761678451.html

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, сша, сергей рябков, нато