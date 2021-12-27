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Политолог рассказал об ожиданиях от предстоящего Совета Россия — НАТО

Политолог рассказал об ожиданиях от предстоящего Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 27.12.2021

Политолог рассказал об ожиданиях от предстоящего Совета Россия — НАТО

Для России было бы лучше обсуждать предложения по гарантиям безопасности напрямую с Вашингтоном, а не с НАТО, в которую входят недружественные России... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:36

2021-12-27T10:36

2021-12-27T10:36

сша

сергей рябков

александр грушко

нато

прибалтика

андрей суздальцев

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Для России было бы лучше обсуждать предложения по гарантиям безопасности напрямую с Вашингтоном, а не с НАТО, в которую входят недружественные России государства, поэтому ожидания от предстоящего Совета Россия-НАТО негативные, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса."Ожидания у меня негативные по нескольким причинам. Во-первых, долгое время Совет не созывался, у нас плохая предыстория. Напомню, что представительства РФ в НАТО и НАТО в РФ закрыты, а Йенс Столтенберг, заканчивая свою карьеру на посту генсека НАТО, сконцентрирован на давлении на Россию и постоянно выступает с необоснованными провокационными антироссийскими заявлениями", - сказал он.По мнению Суздальцева, Москва хотела бы прежде всего обсуждать предложения по гарантиям безопасности с Вашингтоном, а не с НАТО - так было бы легче достичь диалога."Так называемый ультиматум (замглавы МИД РФ Сергея - ред.) Рябкова, переданный американской стороне и призванный установить гарантии безопасности не только для России, но и всей Европы, мы хотели бы обсудить прежде всего с Вашингтоном, а не с НАТО. Потому что НАТО на 90% - это США, в двустороннем формате было бы легче друг друга понять", - подчеркнул эксперт.А формат Совета Россия - НАТО подразумевает участие 30 государств, среди которых много недружественных по отношению к России, что затрудняет общение, добавил он."В данном случае перед Россией будет сидеть 30 стран, которые практически все крайне негативно настроены против России, а некоторые даже ожидают войну с Россией, например, страны Прибалтики и та же Польша. Мне кажется, так диалога не получится", - резюмировал политолог.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа совета затормозилась

https://ria.ru/20211227/defitsit-1765553513.html

https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html

https://ria.ru/20211222/diplomatiya-1764793022.html

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сша, сергей рябков, александр грушко, нато, прибалтика, андрей суздальцев, россия