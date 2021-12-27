https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765603973.html

Россия прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО

Россия прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО - РИА Новости, 27.12.2021

Россия прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО

Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса созвать 12 января Совет Россия-НАТО, но необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:06

2021-12-27T10:06

2021-12-27T10:24

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

йенс столтенберг

москва

александр грушко

брюссель

совет россия-нато

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса созвать 12 января Совет Россия-НАТО, но необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации: из-за недружественных действий альянса сейчас в Брюсселе нет российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее в пресс-службе НАТО РИА Новости заявили, что генсек альянса Йенс Столтенберг намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.Он подчеркнул, что сейчас физически некому участвовать, предположив, что если будет принято положительное решение, в Брюссель поедет делегация из Москвы.Грушко предположил, что главной темой Совета Россия-НАТО станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО."Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО", - сказал Грушко.

https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html

россия

москва

брюссель

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нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, йенс столтенберг, москва, александр грушко, брюссель, совет россия-нато