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Россия прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО
Россия прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО - РИА Новости, 27.12.2021
Россия прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО
Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса созвать 12 января Совет Россия-НАТО, но необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:06
2021-12-27T10:24
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
йенс столтенберг
москва
александр грушко
брюссель
совет россия-нато
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса созвать 12 января Совет Россия-НАТО, но необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации: из-за недружественных действий альянса сейчас в Брюсселе нет российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее в пресс-службе НАТО РИА Новости заявили, что генсек альянса Йенс Столтенберг намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.Он подчеркнул, что сейчас физически некому участвовать, предположив, что если будет принято положительное решение, в Брюссель поедет делегация из Москвы.Грушко предположил, что главной темой Совета Россия-НАТО станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО."Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО", - сказал Грушко.
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нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, йенс столтенберг, москва, александр грушко, брюссель, совет россия-нато
10:06 27.12.2021 (обновлено: 10:24 27.12.2021)
 
Россия прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса созвать 12 января Совет Россия-НАТО, но необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации: из-за недружественных действий альянса сейчас в Брюсселе нет российских представителей, которые могли бы принять участие во встрече, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее в пресс-службе НАТО РИА Новости заявили, что генсек альянса Йенс Столтенберг намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.
"Мы прорабатываем. Надо рассмотреть много вопросов, в том числе и состав делегации. Как известно, в результате недружественных действий НАТО у нас нет не только посла, но и вообще ни одного аккредитованного при НАТО ни дипломата, ни военного представителя. Поэтому все эти вопросы рассматриваются", - сказал Грушко.
Он подчеркнул, что сейчас физически некому участвовать, предположив, что если будет принято положительное решение, в Брюссель поедет делегация из Москвы.
Грушко предположил, что главной темой Совета Россия-НАТО станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО.
"Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО", - сказал Грушко.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 08:00
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НАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЙенс СтолтенбергМоскваАлександр ГрушкоБрюссельСовет Россия-НАТО
 
 
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