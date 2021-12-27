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В Новой Москве потушили бензовоз, загоревшийся на Киевском шоссе
В Новой Москве потушили бензовоз, загоревшийся на Киевском шоссе - РИА Новости, 27.12.2021
В Новой Москве потушили бензовоз, загоревшийся на Киевском шоссе
Пожар на Киевском шоссе в новой Москве полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:53
2021-12-27T14:53
2021-12-27T15:25
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новая москва
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пожар на Киевском шоссе в новой Москве полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.Ранее дептранс сообщил, что бензовоз загорелся на 34-м километре Киевского шоссе (неподалеку от аэропорта "Внуково"). В столичной Госавтоинспекции отмечали, что движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто из-за возгорания цистерны с сжиженным газом.Позже в Telegram-канале дептранса Москвы сообщили, что движение на Киевском шоссе восстановлено.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва
14:53 27.12.2021 (обновлено: 15:25 27.12.2021)
В Новой Москве потушили бензовоз, загоревшийся на Киевском шоссе
В Новой Москве потушили бензовоз, загоревшийся на 34-м километре Киевского шоссе