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"Конституция — я ее сам писал". Что Лукашенко приготовил преемнику
"Конституция — я ее сам писал". Что Лукашенко приготовил преемнику - РИА Новости, 27.12.2021
"Конституция — я ее сам писал". Что Лукашенко приготовил преемнику
В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию. Если поправки одобрят на референдуме, президент не сможет занимать пост более двух сроков. После... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:44
2021-12-27T21:09
в мире
справки
белоруссия
минск
александр лукашенко
лидия ермошина
игорь карпенко
всебелорусское народное собрание
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию. Если поправки одобрят на референдуме, президент не сможет занимать пост более двух сроков. После отставки его нельзя привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, бывший лидер получит право возглавить Всебелорусское народное собрание — главный совещательный орган — или стать пожизненным сенатором. Что еще скорректируют в основном законе, разбиралось РИА Новости.Долгожданные поправкиРеферендум запланировали на февраль. Перед всенародным голосованием Лукашенко отправил в отставку Лидию Ермошину, возглавлявшую ЦИК четверть века. Новым председателем был назначен бывший министр образования Игорь Карпенко."Нам предстоят непростые времена. Вы человек опытный и знаете, что такое электоральные кампании", — напутствовал президент.На совещании с членами рабочей группы по изменению Конституции он уточнил: референдум пройдет в двадцатых числах февраля. Но главная интрига сохранялась долго: никто толком не знал, что именно собираются изменить. Проект поправок нигде не публиковался, власти призывали не торопить события."Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну", — объяснял Лукашенко.В рабочую группу вошли депутаты обеих палат парламента, представители Конституционного суда, администрации президента и члены правительства. Они почти не рассказывали, как проходила работа. Но раскрыли ее смысл: перераспределение полномочий и создание новой структуры власти."Документ усилит роль правительства и парламента. Больше полномочий появится и у Всебелорусского собрания, работающего с 1990-х", — говорил Лукашенко.Проект он обещал показать до Нового года. Действительно, его опубликовали днем 27 декабря.Структура властиТеперь высшим представительным органом может стать Всебелорусское народное собрание (ВНС). Этот совещательный орган имеет право выступать с законодательными инициативами. В его компетенции также назначение членов и председателей Верховного и Конституционного судов, Центризбиркома.Премьер-министр будет отчитываться о социально-экономическом развитии страны не перед парламентом, а перед ВНС.Более того, ВНС получит право смещать президента с должности, если главу государства уличат в нарушении Конституции или госизмене.Парламент сможет отправить главу государства в отставку в двух случаях: по состоянию здоровья или в результате импичмента.Распускать Национальное собрание теперь нельзя не только в первый, но и в последний год полномочий. Депутатов предлагают избирать не на четыре, а на пять лет.А президента — максимум на два срока. Это изменение вступает в силу уже при следующем главе государства."Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой Конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания", — уточняет одна из поправок.Глава государства сможет вводить в стране чрезвычайное положение при мятеже или массовых беспорядках. Угроза теракта, покушения или военная агрессия — тоже поводы для чрезвычайного или военного положения.Если президент по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности, решения будет принимать Совбез под председательством спикера Совета республики. Сейчас первое лицо замещает премьер."Прекративший исполнение полномочий президент не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту", — гласит еще одна поправка.Кроме того, бывший глава государства имеет право стать пожизненным сенатором.Несколько корректив касаются организации выборов. Ключевое новшество — иностранные граждане и организации не смогут их финансировать.Помимо этого, в обновленной Конституции подчеркивается, что Белоруссия миролюбива и какая-либо военная агрессия против других государств недопустима.Народ представит собрание"Первый вывод: значительный шаг в сторону децентрализации власти. Политическая система теперь предполагает более тонкую настройку. Действующий основной закон сосредоточил власть в руках главы государства",— объясняет белорусский политолог Денис Мельянцов.Он обращает внимание и на то, что Всебелорусское народное собрание может стать едва ли не главным органом в системе государственного управления."Если сейчас высший источник власти — это народ, то после референдума от имени белорусов будет выступать это собрание. Важно понимать, что ВНС — представительный орган. Парламент утрачивает эту функцию и становится только законодательным", — подчеркивает эксперт.Политолог Андрей Федоров полагает, что после референдума Лукашенко объявит внеочередные президентские выборы. "Ситуация складывается в его пользу. Серьезных конкурентов нет. Оппозицию выдавили за границу. Несмотря на западные санкции, экономика растет, безработица падает. Идеальные условия, чтобы подтвердить легитимность", — рассуждает он.Предложения политических оппонентов Лукашенко, которые разработали собственный проект, власти не приняли. Противники официального Минска настаивали на превращении Белоруссии в парламентскую республику. Однако рабочая группа оставила ключевые полномочия за президентом и ВНС.
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html
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в мире, справки, белоруссия, минск, александр лукашенко, лидия ермошина, игорь карпенко, всебелорусское народное собрание
19:44 27.12.2021 (обновлено: 21:09 27.12.2021)
 

"Конституция — я ее сам писал". Что Лукашенко приготовил преемнику

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию. Если поправки одобрят на референдуме, президент не сможет занимать пост более двух сроков. После отставки его нельзя привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, бывший лидер получит право возглавить Всебелорусское народное собрание — главный совещательный орган — или стать пожизненным сенатором. Что еще скорректируют в основном законе, разбиралось РИА Новости.

Долгожданные поправки

Референдум запланировали на февраль. Перед всенародным голосованием Лукашенко отправил в отставку Лидию Ермошину, возглавлявшую ЦИК четверть века. Новым председателем был назначен бывший министр образования Игорь Карпенко.
"Нам предстоят непростые времена. Вы человек опытный и знаете, что такое электоральные кампании", — напутствовал президент.
На совещании с членами рабочей группы по изменению Конституции он уточнил: референдум пройдет в двадцатых числах февраля. Но главная интрига сохранялась долго: никто толком не знал, что именно собираются изменить. Проект поправок нигде не публиковался, власти призывали не торопить события.
"Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну", — объяснял Лукашенко.
В рабочую группу вошли депутаты обеих палат парламента, представители Конституционного суда, администрации президента и члены правительства. Они почти не рассказывали, как проходила работа. Но раскрыли ее смысл: перераспределение полномочий и создание новой структуры власти.
"Документ усилит роль правительства и парламента. Больше полномочий появится и у Всебелорусского собрания, работающего с 1990-х", — говорил Лукашенко.
Проект он обещал показать до Нового года. Действительно, его опубликовали днем 27 декабря.
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Структура власти

Теперь высшим представительным органом может стать Всебелорусское народное собрание (ВНС). Этот совещательный орган имеет право выступать с законодательными инициативами. В его компетенции также назначение членов и председателей Верховного и Конституционного судов, Центризбиркома.
Премьер-министр будет отчитываться о социально-экономическом развитии страны не перед парламентом, а перед ВНС.
Более того, ВНС получит право смещать президента с должности, если главу государства уличат в нарушении Конституции или госизмене.
Парламент сможет отправить главу государства в отставку в двух случаях: по состоянию здоровья или в результате импичмента.
Распускать Национальное собрание теперь нельзя не только в первый, но и в последний год полномочий. Депутатов предлагают избирать не на четыре, а на пять лет.
А президента — максимум на два срока. Это изменение вступает в силу уже при следующем главе государства.
"Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой Конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания", — уточняет одна из поправок.
Глава государства сможет вводить в стране чрезвычайное положение при мятеже или массовых беспорядках. Угроза теракта, покушения или военная агрессия — тоже поводы для чрезвычайного или военного положения.
Если президент по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности, решения будет принимать Совбез под председательством спикера Совета республики. Сейчас первое лицо замещает премьер.
"Прекративший исполнение полномочий президент не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту", — гласит еще одна поправка.
Кроме того, бывший глава государства имеет право стать пожизненным сенатором.
Несколько корректив касаются организации выборов. Ключевое новшество — иностранные граждане и организации не смогут их финансировать.
Помимо этого, в обновленной Конституции подчеркивается, что Белоруссия миролюбива и какая-либо военная агрессия против других государств недопустима.
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Народ представит собрание

"Первый вывод: значительный шаг в сторону децентрализации власти. Политическая система теперь предполагает более тонкую настройку. Действующий основной закон сосредоточил власть в руках главы государства",— объясняет белорусский политолог Денис Мельянцов.
Он обращает внимание и на то, что Всебелорусское народное собрание может стать едва ли не главным органом в системе государственного управления.
"Если сейчас высший источник власти — это народ, то после референдума от имени белорусов будет выступать это собрание. Важно понимать, что ВНС — представительный орган. Парламент утрачивает эту функцию и становится только законодательным", — подчеркивает эксперт.
Политолог Андрей Федоров полагает, что после референдума Лукашенко объявит внеочередные президентские выборы. "Ситуация складывается в его пользу. Серьезных конкурентов нет. Оппозицию выдавили за границу. Несмотря на западные санкции, экономика растет, безработица падает. Идеальные условия, чтобы подтвердить легитимность", — рассуждает он.
Предложения политических оппонентов Лукашенко, которые разработали собственный проект, власти не приняли. Противники официального Минска настаивали на превращении Белоруссии в парламентскую республику. Однако рабочая группа оставила ключевые полномочия за президентом и ВНС.
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