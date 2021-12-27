https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html
"Конституция — я ее сам писал". Что Лукашенко приготовил преемнику
"Конституция — я ее сам писал". Что Лукашенко приготовил преемнику - РИА Новости, 27.12.2021
"Конституция — я ее сам писал". Что Лукашенко приготовил преемнику
В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию. Если поправки одобрят на референдуме, президент не сможет занимать пост более двух сроков. После... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:44
2021-12-27T19:44
2021-12-27T21:09
в мире
справки
белоруссия
минск
александр лукашенко
лидия ермошина
игорь карпенко
всебелорусское народное собрание
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию. Если поправки одобрят на референдуме, президент не сможет занимать пост более двух сроков. После отставки его нельзя привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, бывший лидер получит право возглавить Всебелорусское народное собрание — главный совещательный орган — или стать пожизненным сенатором. Что еще скорректируют в основном законе, разбиралось РИА Новости.Долгожданные поправкиРеферендум запланировали на февраль. Перед всенародным голосованием Лукашенко отправил в отставку Лидию Ермошину, возглавлявшую ЦИК четверть века. Новым председателем был назначен бывший министр образования Игорь Карпенко."Нам предстоят непростые времена. Вы человек опытный и знаете, что такое электоральные кампании", — напутствовал президент.На совещании с членами рабочей группы по изменению Конституции он уточнил: референдум пройдет в двадцатых числах февраля. Но главная интрига сохранялась долго: никто толком не знал, что именно собираются изменить. Проект поправок нигде не публиковался, власти призывали не торопить события."Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну", — объяснял Лукашенко.В рабочую группу вошли депутаты обеих палат парламента, представители Конституционного суда, администрации президента и члены правительства. Они почти не рассказывали, как проходила работа. Но раскрыли ее смысл: перераспределение полномочий и создание новой структуры власти."Документ усилит роль правительства и парламента. Больше полномочий появится и у Всебелорусского собрания, работающего с 1990-х", — говорил Лукашенко.Проект он обещал показать до Нового года. Действительно, его опубликовали днем 27 декабря.Структура властиТеперь высшим представительным органом может стать Всебелорусское народное собрание (ВНС). Этот совещательный орган имеет право выступать с законодательными инициативами. В его компетенции также назначение членов и председателей Верховного и Конституционного судов, Центризбиркома.Премьер-министр будет отчитываться о социально-экономическом развитии страны не перед парламентом, а перед ВНС.Более того, ВНС получит право смещать президента с должности, если главу государства уличат в нарушении Конституции или госизмене.Парламент сможет отправить главу государства в отставку в двух случаях: по состоянию здоровья или в результате импичмента.Распускать Национальное собрание теперь нельзя не только в первый, но и в последний год полномочий. Депутатов предлагают избирать не на четыре, а на пять лет.А президента — максимум на два срока. Это изменение вступает в силу уже при следующем главе государства."Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой Конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания", — уточняет одна из поправок.Глава государства сможет вводить в стране чрезвычайное положение при мятеже или массовых беспорядках. Угроза теракта, покушения или военная агрессия — тоже поводы для чрезвычайного или военного положения.Если президент по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности, решения будет принимать Совбез под председательством спикера Совета республики. Сейчас первое лицо замещает премьер."Прекративший исполнение полномочий президент не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту", — гласит еще одна поправка.Кроме того, бывший глава государства имеет право стать пожизненным сенатором.Несколько корректив касаются организации выборов. Ключевое новшество — иностранные граждане и организации не смогут их финансировать.Помимо этого, в обновленной Конституции подчеркивается, что Белоруссия миролюбива и какая-либо военная агрессия против других государств недопустима.Народ представит собрание"Первый вывод: значительный шаг в сторону децентрализации власти. Политическая система теперь предполагает более тонкую настройку. Действующий основной закон сосредоточил власть в руках главы государства",— объясняет белорусский политолог Денис Мельянцов.Он обращает внимание и на то, что Всебелорусское народное собрание может стать едва ли не главным органом в системе государственного управления."Если сейчас высший источник власти — это народ, то после референдума от имени белорусов будет выступать это собрание. Важно понимать, что ВНС — представительный орган. Парламент утрачивает эту функцию и становится только законодательным", — подчеркивает эксперт.Политолог Андрей Федоров полагает, что после референдума Лукашенко объявит внеочередные президентские выборы. "Ситуация складывается в его пользу. Серьезных конкурентов нет. Оппозицию выдавили за границу. Несмотря на западные санкции, экономика растет, безработица падает. Идеальные условия, чтобы подтвердить легитимность", — рассуждает он.Предложения политических оппонентов Лукашенко, которые разработали собственный проект, власти не приняли. Противники официального Минска настаивали на превращении Белоруссии в парламентскую республику. Однако рабочая группа оставила ключевые полномочия за президентом и ВНС.
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html
https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603514353.html
https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html
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в мире, справки, белоруссия, минск, александр лукашенко, лидия ермошина, игорь карпенко, всебелорусское народное собрание
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию. Если поправки одобрят на референдуме, президент не сможет занимать пост более двух сроков. После отставки его нельзя привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, бывший лидер получит право возглавить Всебелорусское народное собрание — главный совещательный орган — или стать пожизненным сенатором. Что еще скорректируют в основном законе, разбиралось РИА Новости.
Долгожданные поправки
Референдум запланировали на февраль. Перед всенародным голосованием Лукашенко отправил в отставку Лидию Ермошину, возглавлявшую ЦИК четверть века. Новым председателем был назначен бывший министр образования Игорь Карпенко.
"Нам предстоят непростые времена. Вы человек опытный и знаете, что такое электоральные кампании", — напутствовал президент.
На совещании с членами рабочей группы по изменению Конституции он уточнил: референдум пройдет в двадцатых числах февраля. Но главная интрига сохранялась долго: никто толком не знал, что именно собираются изменить. Проект поправок нигде не публиковался, власти призывали не торопить события.
"Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну", — объяснял Лукашенко.
В рабочую группу вошли депутаты обеих палат парламента, представители Конституционного суда, администрации президента и члены правительства. Они почти не рассказывали, как проходила работа. Но раскрыли ее смысл: перераспределение полномочий и создание новой структуры власти.
"Документ усилит роль правительства и парламента. Больше полномочий появится и у Всебелорусского собрания, работающего с 1990-х", — говорил Лукашенко.
Проект он обещал показать до Нового года. Действительно, его опубликовали
днем 27 декабря.
Структура власти
Теперь высшим представительным органом может стать Всебелорусское народное собрание (ВНС). Этот совещательный орган имеет право выступать с законодательными инициативами. В его компетенции также назначение членов и председателей Верховного и Конституционного судов, Центризбиркома.
Премьер-министр будет отчитываться о социально-экономическом развитии страны не перед парламентом, а перед ВНС.
Более того, ВНС получит право смещать президента с должности, если главу государства уличат в нарушении Конституции или госизмене.
Парламент сможет отправить главу государства в отставку в двух случаях: по состоянию здоровья или в результате импичмента.
Распускать Национальное собрание теперь нельзя не только в первый, но и в последний год полномочий. Депутатов предлагают избирать не на четыре, а на пять лет.
А президента — максимум на два срока. Это изменение вступает в силу уже при следующем главе государства.
"Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой Конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания", — уточняет одна из поправок.
Глава государства сможет вводить в стране чрезвычайное положение при мятеже или массовых беспорядках. Угроза теракта, покушения или военная агрессия — тоже поводы для чрезвычайного или военного положения.
Если президент по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности, решения будет принимать Совбез под председательством спикера Совета республики. Сейчас первое лицо замещает премьер.
"Прекративший исполнение полномочий президент не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту", — гласит еще одна поправка.
Кроме того, бывший глава государства имеет право стать пожизненным сенатором.
Несколько корректив касаются организации выборов. Ключевое новшество — иностранные граждане и организации не смогут их финансировать.
Помимо этого, в обновленной Конституции подчеркивается, что Белоруссия миролюбива и какая-либо военная агрессия против других государств недопустима.
Народ представит собрание
"Первый вывод: значительный шаг в сторону децентрализации власти. Политическая система теперь предполагает более тонкую настройку. Действующий основной закон сосредоточил власть в руках главы государства",— объясняет белорусский политолог Денис Мельянцов.
Он обращает внимание и на то, что Всебелорусское народное собрание может стать едва ли не главным органом в системе государственного управления.
"Если сейчас высший источник власти — это народ, то после референдума от имени белорусов будет выступать это собрание. Важно понимать, что ВНС — представительный орган. Парламент утрачивает эту функцию и становится только законодательным", — подчеркивает эксперт.
Политолог Андрей Федоров полагает, что после референдума Лукашенко объявит внеочередные президентские выборы. "Ситуация складывается в его пользу. Серьезных конкурентов нет. Оппозицию выдавили за границу. Несмотря на западные санкции, экономика растет, безработица падает. Идеальные условия, чтобы подтвердить легитимность", — рассуждает он.
Предложения политических оппонентов Лукашенко, которые разработали собственный проект, власти не приняли. Противники официального Минска настаивали на превращении Белоруссии в парламентскую республику. Однако рабочая группа оставила ключевые полномочия за президентом и ВНС.