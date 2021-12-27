Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211227/andreeva-1765677481.html
Завершились съемки "The Телки" с Паулиной Андреевой и Милошем Биковичем
Завершились съемки "The Телки" с Паулиной Андреевой и Милошем Биковичем - РИА Новости, 27.12.2021
Завершились съемки "The Телки" с Паулиной Андреевой и Милошем Биковичем
В Москве завершились съемки сериала "The Телки", совместного оригинального проекта видеосервисов more.tv и Wink. Об этом сообщает пресс-служба. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:10
2021-12-27T18:10
культура
москва
оксана акиньшина
паулина андреева
новости культуры
кино и сериалы
милош бикович
виктория толстоганова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765674799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e816ea9e1e1b7eac5b4c7dbff60334a3.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве завершились съемки сериала "The Телки", совместного оригинального проекта видеосервисов more.tv и Wink. Об этом сообщает пресс-служба. Проект основан на одноименном романе Сергея Минаева ("Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке"), вышедшем в 2008 году. Первый тираж книги составил 300 тысяч экземпляров. У проекта звездный актерский состав. Главную роль исполнил Милош Бикович. Он сыграл Андрея Миркина, руководителя PR-агентства, способного соблазнить любую женщину. Пиарщик идет по головам и легко ломает чужие судьбы. Кроме Биковича в сериале снимались Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Владислав Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева, Софья Володчинская. Режиссер проекта — Мария Агранович, известная по драме о содержанке "Люби их всех" с Аленой Михайловой и Александром Кузнецовым. "Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал "The Телки"‎ уникален тем, что он, как и "‎Духless", показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу‎", — говорит Бикович. Премьера "The Телки" состоится в 2022 году.
https://ria.ru/20211224/serial-1765217052.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765674799_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_c4dd31f7486b47be55f2b30bef274ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, оксана акиньшина, паулина андреева, новости культуры, кино и сериалы, милош бикович, виктория толстоганова, алексей агранович, влад соколовский
18:10 27.12.2021
 
Завершились съемки "The Телки" с Паулиной Андреевой и Милошем Биковичем

В Москве завершились съемки сериала "The Телки" с Паулиной Андреевой и Милошем Биковичем

© Фото предоставлено пресс-службой more.tvСъемки сериала "The Телки"
Съемки сериала The Телки
© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве завершились съемки сериала "The Телки", совместного оригинального проекта видеосервисов more.tv и Wink. Об этом сообщает пресс-служба.
Проект основан на одноименном романе Сергея Минаева ("Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке"), вышедшем в 2008 году. Первый тираж книги составил 300 тысяч экземпляров.
"Новые "The Телки", как и первоисточник, будут не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут", — говорится в пресс-релизе.
У проекта звездный актерский состав. Главную роль исполнил Милош Бикович. Он сыграл Андрея Миркина, руководителя PR-агентства, способного соблазнить любую женщину. Пиарщик идет по головам и легко ломает чужие судьбы.
© Фото предоставлено пресс-службой more.tv

Милош Бикович и Любовь Аксенова на съемках сериала "The Телки"

Съемки сериала The Телки
1 из 3

Милош Бикович и Любовь Аксенова на съемках сериала "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
© Фото предоставлено пресс-службой more.tv

Паулина Андреева на съемках "The Телки"

Съемки сериала The Телки
2 из 3

Паулина Андреева на съемках "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
© Фото предоставлено пресс-службой more.tv

Милош Бикович на съемочной площадке сериала "The Телки"

Съемки сериала The Телки
3 из 3

Милош Бикович на съемочной площадке сериала "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
1 из 3

Милош Бикович и Любовь Аксенова на съемках сериала "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
2 из 3

Паулина Андреева на съемках "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
3 из 3

Милош Бикович на съемочной площадке сериала "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
Кроме Биковича в сериале снимались Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Владислав Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева, Софья Володчинская.
Режиссер проекта — Мария Агранович, известная по драме о содержанке "Люби их всех" с Аленой Михайловой и Александром Кузнецовым.
© Фото предоставлено пресс-службой more.tv

Влад Соколовский на съемках "The Телки"

Съемки сериала The Телки
1 из 3

Влад Соколовский на съемках "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
© Фото предоставлено пресс-службой more.tv

Виктория Толстоганова на съемках сериала "The Телки"

Съемки сериала The Телки
2 из 3

Виктория Толстоганова на съемках сериала "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
© Фото предоставлено пресс-службой more.tv

Милош Бикович на съеках сериала "The Телки"

Съемки сериала The Телки
3 из 3

Милош Бикович на съеках сериала "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
1 из 3

Влад Соколовский на съемках "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
2 из 3

Виктория Толстоганова на съемках сериала "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
3 из 3

Милош Бикович на съеках сериала "The Телки"

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv
"Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал "The Телки"‎ уникален тем, что он, как и "‎Духless", показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу‎", — говорит Бикович.
Премьера "The Телки" состоится в 2022 году.
Актриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма Росомаха: Бессмертный - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 06:55Культура
Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix
 
КультураМоскваОксана АкиньшинаПаулина АндрееваНовости культурыКино и сериалыМилош БиковичВиктория ТолстогановаАлексей АграновичВлад Соколовский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
21:47Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
Лента новостейМолния
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом