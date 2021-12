Завершились съемки "The Телки" с Паулиной Андреевой и Милошем Биковичем

https://ria.ru/20211227/andreeva-1765677481.html

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве завершились съемки сериала "The Телки", совместного оригинального проекта видеосервисов more.tv и Wink. Об этом сообщает пресс-служба. Проект основан на одноименном романе Сергея Минаева ("Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке"), вышедшем в 2008 году. Первый тираж книги составил 300 тысяч экземпляров. У проекта звездный актерский состав. Главную роль исполнил Милош Бикович. Он сыграл Андрея Миркина, руководителя PR-агентства, способного соблазнить любую женщину. Пиарщик идет по головам и легко ломает чужие судьбы. Кроме Биковича в сериале снимались Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Владислав Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева, Софья Володчинская. Режиссер проекта — Мария Агранович, известная по драме о содержанке "Люби их всех" с Аленой Михайловой и Александром Кузнецовым. "Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал "The Телки"‎ уникален тем, что он, как и "‎Духless", показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу‎", — говорит Бикович. Премьера "The Телки" состоится в 2022 году.

