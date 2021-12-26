https://ria.ru/20211226/zhurnalistka-1765567691.html
Кадыров сожалеет, что журналистка из Чечни не смогла задать вопрос Путину
Кадыров сожалеет, что журналистка из Чечни не смогла задать вопрос Путину - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров сожалеет, что журналистка из Чечни не смогла задать вопрос Путину
Глава Чечни Рамзан Кадыров сожалеет, что чеченской журналистке не дали слова на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, хотя могли бы, поскольку она... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:41
2021-12-26T20:41
2021-12-26T20:41
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сожалеет, что чеченской журналистке не дали слова на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, хотя могли бы, поскольку она красивая и в платке.В воскресенье Кадыров проводит ежегодную пресс-конференцию, которая транслируется на местном телеканале.Глава Чечни рассказал журналистам, что смотрел пресс-конференцию Путина, прошедшую в минувший четверг, и заметил в зале журналистку из информационного агентства "Чечня сегодня" Мадину Хамидову."На пресс-конференции Путина единственная девушка была в платке. Из-за того, что она была единственная красивая девушка, могли бы ей дать слово. Мне очень обидно было. Я приношу извинения за Дмитрия Сергеевича Пескова, что он не увидел тебя", - сказал Кадыров.
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общество, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня), россия
Кадыров сожалеет, что журналистка из Чечни не смогла задать вопрос Путину
Кадыров сожалеет, что журналистке из Чечни не дали слова на пресс-конференции Путина