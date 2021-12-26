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Кадыров объяснил, почему женщина не может стать главой Чечни
Кадыров объяснил, почему женщина не может стать главой Чечни - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров объяснил, почему женщина не может стать главой Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на пресс-конференции, что управлять республикой может только мужчина, а женщине можно доверить руководство министерством или... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T18:55
2021-12-26T18:55
2021-12-26T18:55
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на пресс-конференции, что управлять республикой может только мужчина, а женщине можно доверить руководство министерством или районом."Женщина (главой – ред.) чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина. Министерство может (женщина – ред.) возглавить, район", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналистки о том, может ли женщина возглавить Чеченскую республику.В воскресенье Кадыров проводит ежегодную пресс-конференцию, которая транслируется на местном телеканале.
https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765557607.html
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политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Кадыров объяснил, почему женщина не может стать главой Чечни
Кадыров: женщина не может стать главой Чечни, но может руководить министерством