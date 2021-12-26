https://ria.ru/20211226/zemletryasenie-1765573125.html

У берегов Крита произошло землетрясение

У берегов Крита произошло землетрясение - РИА Новости, 26.12.2021

У берегов Крита произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой, по уточненным данным, 5,4 произошло в воскресенье в Средиземном море недалеко от побережья греческого острова Крит, сообщает... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T22:49

2021-12-26T22:49

2021-12-26T22:52

в мире

землетрясение

крит (остров)

средиземное море

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой, по уточненным данным, 5,4 произошло в воскресенье в Средиземном море недалеко от побережья греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сейсмологи отмечали, что магнитуда землетрясения составила 6, но затем скорректировали данные.Землетрясение зафиксировано в 18.59 по времени UTC (21.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 169 километрах к востоку от города Ираклион и в 69 километрах к югу от острова Карпатос. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20211224/tayfun-1765259575.html

крит (остров)

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, землетрясение, крит (остров), средиземное море, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)