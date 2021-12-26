https://ria.ru/20211226/zemletryasenie-1765573125.html
У берегов Крита произошло землетрясение
У берегов Крита произошло землетрясение - РИА Новости, 26.12.2021
У берегов Крита произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой, по уточненным данным, 5,4 произошло в воскресенье в Средиземном море недалеко от побережья греческого острова Крит, сообщает... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T22:49
2021-12-26T22:49
2021-12-26T22:52
в мире
землетрясение
крит (остров)
средиземное море
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой, по уточненным данным, 5,4 произошло в воскресенье в Средиземном море недалеко от побережья греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сейсмологи отмечали, что магнитуда землетрясения составила 6, но затем скорректировали данные.Землетрясение зафиксировано в 18.59 по времени UTC (21.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 169 километрах к востоку от города Ираклион и в 69 километрах к югу от острова Карпатос. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, крит (остров), средиземное море, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
22:49 26.12.2021 (обновлено: 22:52 26.12.2021)
У берегов Крита произошло землетрясение
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,4