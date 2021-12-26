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https://ria.ru/20211226/zelenskiy-1765518822.html
В Америке прозрели. Украиной управляют клоуны
В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне - РИА Новости, 26.12.2021
В Америке прозрели. Украиной управляют клоуны
Отсутствие должного управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабной войне в Донбассе. Об этом пишет The New... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:24
2021-12-26T09:24
в мире
украина
москва
владимир зеленский
нато
служба безопасности украины
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Отсутствие должного управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабной войне в Донбассе. Об этом пишет The New York Times."В мире все больше растет обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причем не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США", — пишет журналист Эндрю Крамер.Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений, которые ему преданы, вместо специалистов, понимающих внутреннюю и внешнюю политику Украины.По мнению Крамера, администрация Зеленского может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из ТВ-шоу."Перед тем, как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ", — добавил журналист.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764593173.html
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в мире, украина, москва, владимир зеленский, нато, служба безопасности украины, россия
09:24 26.12.2021
 
В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне

NYT: неопытность Зеленского и его окружения может спровоцировать войну

© REUTERS / Kenzo Tribouillard/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Kenzo Tribouillard/Pool
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Отсутствие должного управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабной войне в Донбассе. Об этом пишет The New York Times.
"В мире все больше растет обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причем не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США", — пишет журналист Эндрю Крамер.
Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений, которые ему преданы, вместо специалистов, понимающих внутреннюю и внешнюю политику Украины.
По мнению Крамера, администрация Зеленского может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из ТВ-шоу.
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"Перед тем, как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ", — добавил журналист.
В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
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