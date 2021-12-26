15:00 26.12.2021 (обновлено: 15:35 26.12.2021)
Песков предостерег от затягивания переговорного процесса по гарантиям
Песков: затягивание США переговорного процесса по гарантиям абсолютно не устроит Россию
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. На переговорах с США по системе гарантий безопасности сразу станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ России или же предпочтут затягивать процесс, избрав линию тягучих многолетних переговоров, что абсолютно не устроит Москву, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все. Но нужно сконцентрироваться, все-таки, на тех переговорах, которые, как мы рассчитываем, пройдут в январе месяце. Именно на этих переговорах сразу станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ. Или они, все-таки, будут предпочитать затягивать процесс и пытаться инициировать такую линию тягучих многолетних переговоров", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
Он подчеркнул, что такое затягивание "абсолютно не устроит российскую сторону".
"И не устроит президента Путина, он об этом уже говорил", - добавил Песков.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.