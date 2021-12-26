https://ria.ru/20211226/zatyagivanie-1765544939.html

Песков предостерег от затягивания переговорного процесса по гарантиям

Песков предостерег от затягивания переговорного процесса по гарантиям - РИА Новости, 26.12.2021

Песков предостерег от затягивания переговорного процесса по гарантиям

На переговорах с США по системе гарантий безопасности сразу станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ России или же предпочтут затягивать... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:00

2021-12-26T15:00

2021-12-26T15:35

в мире

сша

москва

дмитрий песков

сергей рябков

нато

владимир соловьев (телеведущий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. На переговорах с США по системе гарантий безопасности сразу станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ России или же предпочтут затягивать процесс, избрав линию тягучих многолетних переговоров, что абсолютно не устроит Москву, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все. Но нужно сконцентрироваться, все-таки, на тех переговорах, которые, как мы рассчитываем, пройдут в январе месяце. Именно на этих переговорах сразу станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ. Или они, все-таки, будут предпочитать затягивать процесс и пытаться инициировать такую линию тягучих многолетних переговоров", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.Он подчеркнул, что такое затягивание "абсолютно не устроит российскую сторону"."И не устроит президента Путина, он об этом уже говорил", - добавил Песков.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/kuleba-1765376260.html

https://ria.ru/20211226/peskov-1765540442.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, нато, владимир соловьев (телеведущий), россия