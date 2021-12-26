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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211226/yaroslavtsev-1765571145.html
Умер голос Дамблдора и Оптимуса Прайма Андрей Ярославцев
Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев - РИА Новости, 26.12.2021
Умер голос Дамблдора и Оптимуса Прайма Андрей Ярославцев
Актер дубляжа Андрей Ярославцев умер в 64 года, сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на странице соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T21:50
2021-12-26T22:30
культура
top gear
гарри поттер
актеры
россия
андрей ярославцев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Актер дубляжа Андрей Ярославцев умер в 64 года, сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на странице соцсети "ВКонтакте"."Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью", — вспомнил он, отметив, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.Ярославцев закончил ВТУ имени Щукина, играл в театре имени Вахтангова. За карьеру актера дубляжа озвучил около 240 фильмов — в частности, его голосом говорит Альбус Дамблдор из "Гарри Поттера", Гимли из "Властелина колец" и Оптимус Прайм из "Трансформеров". Также озвучивал персонажей известных компьютерных игр (Dota 2, League of Legends, "Ведьмак", The Elder Scrolls IV: Oblivion и Diablo), мультфильмов ("Анастасия", "Черный Плащ", "Самурай Джек" и других). В качестве закадрового текста его голос можно услышать в некоторых телешоу и документальных фильмах — например, Top Gear, "Форт Боярд", "Легенды советского сыска".
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top gear, гарри поттер, актеры, россия, андрей ярославцев
21:50 26.12.2021 (обновлено: 22:30 26.12.2021)
 
Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев

Озвучивший Дамблдора актер дубляжа Ярославцев умер в возрасте 64 лет

© РИА НовостиГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Актер дубляжа Андрей Ярославцев умер в 64 года, сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на странице соцсети "ВКонтакте".
"Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью", — вспомнил он, отметив, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Ярославцев закончил ВТУ имени Щукина, играл в театре имени Вахтангова. За карьеру актера дубляжа озвучил около 240 фильмов — в частности, его голосом говорит Альбус Дамблдор из "Гарри Поттера", Гимли из "Властелина колец" и Оптимус Прайм из "Трансформеров". Также озвучивал персонажей известных компьютерных игр (Dota 2, League of Legends, "Ведьмак", The Elder Scrolls IV: Oblivion и Diablo), мультфильмов ("Анастасия", "Черный Плащ", "Самурай Джек" и других). В качестве закадрового текста его голос можно услышать в некоторых телешоу и документальных фильмах — например, Top Gear, "Форт Боярд", "Легенды советского сыска".
 
КультураTop GearГарри ПоттерактерыРоссияАндрей Ярославцев
 
 
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