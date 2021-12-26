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Умер голос Дамблдора и Оптимуса Прайма Андрей Ярославцев

Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев - РИА Новости, 26.12.2021

Умер голос Дамблдора и Оптимуса Прайма Андрей Ярославцев

Актер дубляжа Андрей Ярославцев умер в 64 года, сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на странице соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.12.2021

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Актер дубляжа Андрей Ярославцев умер в 64 года, сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на странице соцсети "ВКонтакте"."Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью", — вспомнил он, отметив, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.Ярославцев закончил ВТУ имени Щукина, играл в театре имени Вахтангова. За карьеру актера дубляжа озвучил около 240 фильмов — в частности, его голосом говорит Альбус Дамблдор из "Гарри Поттера", Гимли из "Властелина колец" и Оптимус Прайм из "Трансформеров". Также озвучивал персонажей известных компьютерных игр (Dota 2, League of Legends, "Ведьмак", The Elder Scrolls IV: Oblivion и Diablo), мультфильмов ("Анастасия", "Черный Плащ", "Самурай Джек" и других). В качестве закадрового текста его голос можно услышать в некоторых телешоу и документальных фильмах — например, Top Gear, "Форт Боярд", "Легенды советского сыска".

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top gear, гарри поттер, актеры, россия, андрей ярославцев