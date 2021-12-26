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На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,0 баллов
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,0 баллов - РИА Новости, 26.12.2021
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,0 баллов
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье недалеко от острова Миякодзима на юго-западе Японии, угрозы цунами нет. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:51
2021-12-26T11:51
2021-12-26T11:51
в мире
япония
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ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье недалеко от острова Миякодзима на юго-западе Японии, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 17.26 по местному времени (11.26 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой.Предупреждение об угрозе возникновения цунами не выносилось. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.
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в мире, япония
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,0 баллов
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,0 баллов, угрозы цунами нет