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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211226/vaktsinatsiya-1765554833.html
Мясников рассказал, как защититься от следующей волны COVID-19
Мясников рассказал, как защититься от следующей волны COVID-19 - РИА Новости, 26.12.2021
Мясников рассказал, как защититься от следующей волны COVID-19
Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:54
2021-12-26T17:31
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале. Медик напомнил, что организм начинает вырабатывать иммунитет только через три недели после получения второго компонента. Примерно через такой же период происходит увеличение количества антител после ревакцинации."Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит", — считает он.Специалист отметил, что прививка защитит уже перенесших COVID-19 не только от повторного заражения в новую волну, но и, возможно, от штамма "омикрон".Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам российских властей, число инфицированных среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,8 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона. Коллективный иммунитет в стране достиг 60,4 процента.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
16:54 26.12.2021 (обновлено: 17:31 26.12.2021)
 
Мясников рассказал, как защититься от следующей волны COVID-19

Врач Мясников: вакцина может защитить переболевших COVID-19 людей даже от омикрон-штамма

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает прививку от коронавируса
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.
Медик напомнил, что организм начинает вырабатывать иммунитет только через три недели после получения второго компонента. Примерно через такой же период происходит увеличение количества антител после ревакцинации.
"Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит", — считает он.
Специалист отметил, что прививка защитит уже перенесших COVID-19 не только от повторного заражения в новую волну, но и, возможно, от штамма "омикрон".
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
02:15Распространение коронавируса
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам российских властей, число инфицированных среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,8 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона. Коллективный иммунитет в стране достиг 60,4 процента.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)
 
 
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