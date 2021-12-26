https://ria.ru/20211226/vaktsinatsiya-1765551410.html

Какая связь между фильмом "Один дома" и вакцинами от COVID-19? Отвечает Университет Хопкинса

Университет Хопкинса на примере "Один дома" показал работу вакцин от COVID - РИА Новости, 26.12.2021

Какая связь между фильмом "Один дома" и вакцинами от COVID-19? Отвечает Университет Хопкинса

Университет Джонса Хопкинса фрагментом из фильма "Один дома" показал, как вакцины защищают организм человека от коронавируса. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T16:15

2021-12-26T16:15

2021-12-26T16:15

распространение коронавируса

в мире

университет джонса хопкинса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Университет Джонса Хопкинса фрагментом из фильма "Один дома" показал, как вакцины защищают организм человека от коронавируса.Проникших в дом воров обозначили штаммами "дельта" и "омикрон", тогда как банки с краской, которые главный герой Кевин запускает в преступников, – вакцинами от коронавируса."Это мое тело, я должен его защищать!", – написано в посте.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 не превышает 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии