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Британия эвакуирует военных в случае войны на Украине, сообщили СМИ
Британия эвакуирует военных в случае войны на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.12.2021
Британия эвакуирует военных в случае войны на Украине, сообщили СМИ
Британия готовится эвакуировать из Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T18:43
2021-12-26T18:43
в мире
украина
великобритания
львовская область
польша
нато
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Британия готовится эвакуировать из Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express.Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес назвал "крайне маловероятной" возможность размещения британских военных на украинской территории в случае, если РФ пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации ситуации вокруг Украины.Согласно изданию, командующие ВС Британии составили планы действий в чрезвычайных ситуациях."Военное руководство должно провести всеобъемлющий "обзор" (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть "безопасно выведен", - говорится в сообщении газеты.Большая часть британских сил на Украине расположена в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. Согласно источникам, они должны направиться к границе с Польшей.Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда. Его подчиненные в ближайшее время будут "наготове" и наблюдать за "атмосферой". Как отмечает газета, Стрикланд два раза в день будет получать сведения о ситуации."Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке", - приводит издание слова источника из ВС.Отмечается, что более 100 военнослужащих Британии занимаются обучением украинских сил.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211223/putin-1765160362.html
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в мире, украина, великобритания, львовская область, польша, нато
18:43 26.12.2021
 
Британия эвакуирует военных в случае войны на Украине, сообщили СМИ

Daily Express: Британия эвакуирует военных в случае войны на Украине

© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия - 2020"
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям Объединенные усилия - 2020 - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Британия готовится эвакуировать из Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес назвал "крайне маловероятной" возможность размещения британских военных на украинской территории в случае, если РФ пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации ситуации вокруг Украины.
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Согласно изданию, командующие ВС Британии составили планы действий в чрезвычайных ситуациях.
"Военное руководство должно провести всеобъемлющий "обзор" (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть "безопасно выведен", - говорится в сообщении газеты.
Большая часть британских сил на Украине расположена в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. Согласно источникам, они должны направиться к границе с Польшей.
Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда. Его подчиненные в ближайшее время будут "наготове" и наблюдать за "атмосферой". Как отмечает газета, Стрикланд два раза в день будет получать сведения о ситуации.
"Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке", - приводит издание слова источника из ВС.
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Отмечается, что более 100 военнослужащих Британии занимаются обучением украинских сил.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
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