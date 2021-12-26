Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/treschina-1765548010.html
В мэрии Владивостока оценили ситуацию с треснувшим из-за морозов мостом
В мэрии Владивостока оценили ситуацию с треснувшим из-за морозов мостом - РИА Новости, 26.12.2021
В мэрии Владивостока оценили ситуацию с треснувшим из-за морозов мостом
Проверка показала, что трещина во всю проезжую часть, которая образовать на Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных холодов, не несет угрозы... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:34
2021-12-26T15:34
происшествия
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:242:3074:1971_1920x0_80_0_0_fda22230ee1ae143dfba8d91b02253e7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Проверка показала, что трещина во всю проезжую часть, которая образовать на Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных холодов, не несет угрозы разрушения конструкции, сообщает администрация города.Ранее в мэрии сообщили, что на мосту появилась трещина шириной во всю проезжую часть - из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись."Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства совместно с представителями компании "Гипростроймост" обследовали деформационный шов… Как показало обследование, угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено", - сообщили в мэрии.Движение на мосту не перекрывалось. Наблюдения за швом будут продолжены.Власти отмечают, что специалисты разработали и утвердили проект планировки территории и ведут разработку проектно-сметной документации на строительство нового путепровода вместо Рудневского моста. Завершить её и получить заключение госэкспертизы должны в следующем году. Предполагается строительство нового моста, после чего старый демонтируют и на его месте построят мост-дублёр. Таким образом, движение в каждом направлении будет осуществляться по двум полосам.Прокуратура Приморья сообщает, что надзорное ведомство Владивостока проводит проверку по факту разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части Рудневского моста. Прокуроры дадут правовую оценку действиям администрации города в части содержания мостового сооружения, обеспечения безопасности участников дорожного движения. Отмечается, что для безопасности сотрудники УМВД ГИБДД Владивостока организовали дежурство.Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР, строительство завершилось в 1975 году. После строительства мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок и просчётов проектировщиков. Движение по мосту открыли для легкового транспорта. В 2012 году провели аварийный ремонт моста. Периодически водители сообщают о трещинах на мосту. В 2018 году на проезжей части проседал грунт, тогда власти Владивостока информировали, что рядом с путепроводом планируется построить новый мост.
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1567723208fefe62c9642fbe34e14633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
15:34 26.12.2021
 
В мэрии Владивостока оценили ситуацию с треснувшим из-за морозов мостом

Мэрия Владивостока: трещина на проезжей части Рудневского моста не угрожает конструкции

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Проверка показала, что трещина во всю проезжую часть, которая образовать на Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных холодов, не несет угрозы разрушения конструкции, сообщает администрация города.
Ранее в мэрии сообщили, что на мосту появилась трещина шириной во всю проезжую часть - из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись.
"Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства совместно с представителями компании "Гипростроймост" обследовали деформационный шов… Как показало обследование, угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено", - сообщили в мэрии.
Движение на мосту не перекрывалось. Наблюдения за швом будут продолжены.
Власти отмечают, что специалисты разработали и утвердили проект планировки территории и ведут разработку проектно-сметной документации на строительство нового путепровода вместо Рудневского моста. Завершить её и получить заключение госэкспертизы должны в следующем году. Предполагается строительство нового моста, после чего старый демонтируют и на его месте построят мост-дублёр. Таким образом, движение в каждом направлении будет осуществляться по двум полосам.
Прокуратура Приморья сообщает, что надзорное ведомство Владивостока проводит проверку по факту разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части Рудневского моста. Прокуроры дадут правовую оценку действиям администрации города в части содержания мостового сооружения, обеспечения безопасности участников дорожного движения. Отмечается, что для безопасности сотрудники УМВД ГИБДД Владивостока организовали дежурство.
Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР, строительство завершилось в 1975 году. После строительства мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок и просчётов проектировщиков. Движение по мосту открыли для легкового транспорта. В 2012 году провели аварийный ремонт моста. Периодически водители сообщают о трещинах на мосту. В 2018 году на проезжей части проседал грунт, тогда власти Владивостока информировали, что рядом с путепроводом планируется построить новый мост.
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
01:07СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
00:52Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
00:38Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России
00:25Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
23:53Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
23:34Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
23:29В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
23:00СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
22:49У берегов Крита произошло землетрясение
22:46Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" 0:20
22:19Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
22:12На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США
22:10ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
22:08В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
21:52Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
21:50Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев
21:48СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
21:16Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным
21:12В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе 0:20
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииСМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлицПутин поздравил спасателей с профессиональным праздникомЗахарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к РоссииНазваны регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеровГидрометцентр продлил желтый уровень опасности в МосквеПолицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в МосквеВ США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в МосквеУ берегов Крита произошло землетрясениеОпубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склонаНа Украине рассказали, как Шойгу "троллит" СШАПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступленииВ США заявили о первом признаке начала третьей мировой войныВо время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил дракуУмер легендарный актер дубляжа Андрей ЯрославцевСК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской областиСокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе