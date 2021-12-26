https://ria.ru/20211226/treschina-1765548010.html

В мэрии Владивостока оценили ситуацию с треснувшим из-за морозов мостом

В мэрии Владивостока оценили ситуацию с треснувшим из-за морозов мостом - РИА Новости, 26.12.2021

В мэрии Владивостока оценили ситуацию с треснувшим из-за морозов мостом

Проверка показала, что трещина во всю проезжую часть, которая образовать на Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных холодов, не несет угрозы... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:34

2021-12-26T15:34

2021-12-26T15:34

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Проверка показала, что трещина во всю проезжую часть, которая образовать на Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных холодов, не несет угрозы разрушения конструкции, сообщает администрация города.Ранее в мэрии сообщили, что на мосту появилась трещина шириной во всю проезжую часть - из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись."Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства совместно с представителями компании "Гипростроймост" обследовали деформационный шов… Как показало обследование, угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено", - сообщили в мэрии.Движение на мосту не перекрывалось. Наблюдения за швом будут продолжены.Власти отмечают, что специалисты разработали и утвердили проект планировки территории и ведут разработку проектно-сметной документации на строительство нового путепровода вместо Рудневского моста. Завершить её и получить заключение госэкспертизы должны в следующем году. Предполагается строительство нового моста, после чего старый демонтируют и на его месте построят мост-дублёр. Таким образом, движение в каждом направлении будет осуществляться по двум полосам.Прокуратура Приморья сообщает, что надзорное ведомство Владивостока проводит проверку по факту разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части Рудневского моста. Прокуроры дадут правовую оценку действиям администрации города в части содержания мостового сооружения, обеспечения безопасности участников дорожного движения. Отмечается, что для безопасности сотрудники УМВД ГИБДД Владивостока организовали дежурство.Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР, строительство завершилось в 1975 году. После строительства мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок и просчётов проектировщиков. Движение по мосту открыли для легкового транспорта. В 2012 году провели аварийный ремонт моста. Периодически водители сообщают о трещинах на мосту. В 2018 году на проезжей части проседал грунт, тогда власти Владивостока информировали, что рядом с путепроводом планируется построить новый мост.

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток