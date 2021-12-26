https://ria.ru/20211226/tamozhnya-1765556305.html

Правительство одобрило изменения в системе таможенного регулирования

Правительство одобрило изменения в системе таможенного регулирования - РИА Новости, 26.12.2021

Правительство одобрило изменения в системе таможенного регулирования

Правительство России на заседании в пятницу одобрило проект федерального закона, согласно которому акты в сфере таможенного регулирования смогут вступать в силу РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T17:24

2021-12-26T17:24

2021-12-26T17:24

таможня

правительство рф

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило проект федерального закона, согласно которому акты в сфере таможенного регулирования смогут вступать в силу ранее чем через 30 дней после их официального опубликования, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что сейчас такие правовые акты вступают в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня их официального опубликования. Законопроект предусматривает возможность устанавливать иные сроки вступления в силу актов о таможенном регулировании."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211220/tamozhnya-1764495512.html

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таможня, правительство рф, россия