https://ria.ru/20211226/sokurov-1765569546.html

Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным

Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным - РИА Новости, 26.12.2021

Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным

Кинорежиссёр Александр Сокуров отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова относительно спора режиссёра с президентом РФ Владимиром Путиным и... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T21:16

2021-12-26T21:16

2021-12-26T21:16

общество

дмитрий песков

александр сокуров

магомед даудов

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кинорежиссёр Александр Сокуров отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова относительно спора режиссёра с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что возвращаться к этой теме "неправильно".Ранее Кадыров заявил, что Сокуров своими высказываниями на встрече Путина с членами СПЧ "хотел разжечь конфликт на Северном Кавказе" и пропиариться за счёт президента, а также назвал режиссера "продажным лицом"."Я не хочу комментировать эту тему - все, что я мог сказать по этому поводу, я уже сказал… Считаю неправильным возвращаться к этой теме", - сказал Сокуров РИА Новости.Ранее на встрече Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать".В своём докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера, а спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что заксобрание направило обращения к генпрокурору и главе Следственного комитета.Ранее СМИ писали, что Сокуров написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором принёс извинения за эпизод на встрече с президентом РФ. Кроме того, режиссёр якобы заявил, что его предупреждают о возможных угрозах. Позже Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо в СПЧ на имя Фадеева, но отметил, что оно "не для публичного обсуждения".Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, между Путиным и Сокуровым была интересная и содержательная дискуссия, извиняться не за что.

https://ria.ru/20191211/1562269900.html

https://ria.ru/20211213/vstrecha-1763456028.html

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общество, дмитрий песков, александр сокуров, магомед даудов