https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765542838.html

Санкции никогда не достигают своей цели, заявил Песков

Санкции никогда не достигают своей цели, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2021

Санкции никогда не достигают своей цели, заявил Песков

Санкции в отношении государств никогда не достигают своей цели, они ни разу никому не помогали достигнуть ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:49

2021-12-26T14:49

2021-12-26T14:49

политика

сша

дмитрий песков

реакция на санкции

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Санкции в отношении государств никогда не достигают своей цели, они ни разу никому не помогали достигнуть ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.Во время интервью Соловьев привел пример премьер-министра Индии Нарендры Моди, который в прошлом попадал под санкции США, а "теперь американцы с ним заискивают".

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765537716.html

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политика, сша, дмитрий песков, реакция на санкции, россия