https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765542838.html
Санкции никогда не достигают своей цели, заявил Песков
Санкции никогда не достигают своей цели, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2021
Санкции никогда не достигают своей цели, заявил Песков
Санкции в отношении государств никогда не достигают своей цели, они ни разу никому не помогали достигнуть ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:49
2021-12-26T14:49
2021-12-26T14:49
политика
сша
дмитрий песков
реакция на санкции
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Санкции в отношении государств никогда не достигают своей цели, они ни разу никому не помогали достигнуть ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.Во время интервью Соловьев привел пример премьер-министра Индии Нарендры Моди, который в прошлом попадал под санкции США, а "теперь американцы с ним заискивают".
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политика, сша, дмитрий песков, реакция на санкции, россия
Санкции никогда не достигают своей цели, заявил Песков
Песков: санкции никогда не достигают своей цели и ни разу никому не помогали достигнуть ее