https://ria.ru/20211226/rebenok-1765526187.html

СК на Урале проверяет сообщения об унижении отцом ребенка в прямом эфире

СК на Урале проверяет сообщения об унижении отцом ребенка в прямом эфире - РИА Новости, 26.12.2021

СК на Урале проверяет сообщения об унижении отцом ребенка в прямом эфире

Свердловские следователи начали проверку сообщений о том, что житель Краснотурьинска унижал свою пятилетнюю дочь во время прямого эфира в социальной сети,... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:24

2021-12-26T11:24

2021-12-26T11:24

происшествия

краснотурьинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку сообщений о том, что житель Краснотурьинска унижал свою пятилетнюю дочь во время прямого эфира в социальной сети, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что мужчина в прямом эфире в одной из соцсетей унижал пятилетнюю дочь, нецензурно ее оскорблял и заставлял целовать себя в губы."В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства происшествия, для чего принимаются меры к опросу возможных очевидцев, истребованию характеризующего материала в отношении членов семьи, выполнению иных необходимых мероприятий, по итогам которых указанному факту будет дана объективная правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210317/rebenok-1601703477.html

краснотурьинск

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происшествия, краснотурьинск, следственный комитет россии (ск рф)