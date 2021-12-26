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СК на Урале проверяет сообщения об унижении отцом ребенка в прямом эфире
СК на Урале проверяет сообщения об унижении отцом ребенка в прямом эфире - РИА Новости, 26.12.2021
СК на Урале проверяет сообщения об унижении отцом ребенка в прямом эфире
Свердловские следователи начали проверку сообщений о том, что житель Краснотурьинска унижал свою пятилетнюю дочь во время прямого эфира в социальной сети,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:24
2021-12-26T11:24
2021-12-26T11:24
происшествия
краснотурьинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку сообщений о том, что житель Краснотурьинска унижал свою пятилетнюю дочь во время прямого эфира в социальной сети, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что мужчина в прямом эфире в одной из соцсетей унижал пятилетнюю дочь, нецензурно ее оскорблял и заставлял целовать себя в губы."В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства происшествия, для чего принимаются меры к опросу возможных очевидцев, истребованию характеризующего материала в отношении членов семьи, выполнению иных необходимых мероприятий, по итогам которых указанному факту будет дана объективная правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210317/rebenok-1601703477.html
краснотурьинск
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происшествия, краснотурьинск, следственный комитет россии (ск рф)
СК на Урале проверяет сообщения об унижении отцом ребенка в прямом эфире
СК проверяет сообщения СМИ о том, что на Урале отец унижал дочь в прямом эфире в соцсети