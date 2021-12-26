https://ria.ru/20211226/raznoglasiya-1765511203.html
Германия осмелилась ослушаться США и поверить России
СМИ узнало о разногласиях США и Германии в позиции по Украине - РИА Новости, 26.12.2021
Германия осмелилась ослушаться США и поверить России
Немецкие власти не разделяют уверенности США в подготовке России к "нападению" на Украину, пишет Reuters со ссылкой на двух анонимных источников в... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:23
2021-12-26T02:23
2021-12-26T09:16
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Немецкие власти не разделяют уверенности США в подготовке России к "нападению" на Украину, пишет Reuters со ссылкой на двух анонимных источников в правительстве.Один из них добавил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плетнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак договорились провести встречу в январе, чтобы обсудить пути деэскалации. Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию "нормандского формата" с участием ФРГ, России, Франции и Украины.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211220/bayden-1764494486.html
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765098127.html
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в мире, украина, киев, берлин (город), сша, германия, франция, москва, дмитрий песков, нато, россия
02:23 26.12.2021 (обновлено: 09:16 26.12.2021)
СМИ узнало о разногласиях США и Германии в позиции по Украине
Reuters: немецкий советник Плётнер и Дмитрий Козак проведут личную встречу по Украине