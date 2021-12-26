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Германия осмелилась ослушаться США и поверить России
СМИ узнало о разногласиях США и Германии в позиции по Украине - РИА Новости, 26.12.2021
Германия осмелилась ослушаться США и поверить России
Немецкие власти не разделяют уверенности США в подготовке России к "нападению" на Украину, пишет Reuters со ссылкой на двух анонимных источников в... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:23
2021-12-26T09:16
в мире
украина
киев
берлин (город)
сша
германия
франция
москва
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Немецкие власти не разделяют уверенности США в подготовке России к "нападению" на Украину, пишет Reuters со ссылкой на двух анонимных источников в правительстве.Один из них добавил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плетнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак договорились провести встречу в январе, чтобы обсудить пути деэскалации. Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию "нормандского формата" с участием ФРГ, России, Франции и Украины.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211220/bayden-1764494486.html
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765098127.html
украина
киев
берлин (город)
сша
германия
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в мире, украина, киев, берлин (город), сша, германия, франция, москва, дмитрий песков, нато, россия
02:23 26.12.2021 (обновлено: 09:16 26.12.2021)
 
СМИ узнало о разногласиях США и Германии в позиции по Украине

Reuters: немецкий советник Плётнер и Дмитрий Козак проведут личную встречу по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги России и Германии
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Немецкие власти не разделяют уверенности США в подготовке России к "нападению" на Украину, пишет Reuters со ссылкой на двух анонимных источников в правительстве.

"Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности", — рассказали собеседники агентства.

Один из них добавил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плетнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак договорились провести встречу в январе, чтобы обсудить пути деэскалации.
Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию "нормандского формата" с участием ФРГ, России, Франции и Украины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 09:40В мире
СМИ: Байден приказал не допустить "вторжения" России на Украину
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:38Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин ответил на вопрос о возможности "нападения" на Украину
 
В миреУкраинаКиевБерлин (город)СШАГерманияФранцияМоскваДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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