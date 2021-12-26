14:55 26.12.2021 (обновлено: 15:00 26.12.2021)
Путин ответил на вопрос о "красных линиях" для России
Президент Путин: предложения России по безопасности используют для затягивания процесса
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о предании гласности предложений РФ по вопросам безопасности и "красным линиям", заявил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, но есть опасения, что любое предложение России будет использовано для затягивания процесса и накачивания соседней страны современными системами вооружения.
"С этим связано и предание гласности наших предложений, которые мы сделали. Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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"Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить", - добавил Путин.
Поэтому, по словам президента, "наше предложение - оно открытое, понятное".
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.