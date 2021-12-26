https://ria.ru/20211226/putin-1765544144.html

Путин ответил на вопрос о "красных линиях" для России

Путин ответил на вопрос о "красных линиях" для России - РИА Новости, 26.12.2021

Путин ответил на вопрос о "красных линиях" для России

Президент РФ Владимир Путин, говоря о предании гласности предложений РФ по вопросам безопасности и "красным линиям", заявил, что это не совсем обычный способ... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:55

2021-12-26T14:55

2021-12-26T15:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о предании гласности предложений РФ по вопросам безопасности и "красным линиям", заявил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, но есть опасения, что любое предложение России будет использовано для затягивания процесса и накачивания соседней страны современными системами вооружения."С этим связано и предание гласности наших предложений, которые мы сделали. Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить", - добавил Путин.Поэтому, по словам президента, "наше предложение - оно открытое, понятное".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211222/lavrov-1764873542.html

https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765096744.html

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в мире, владимир путин, россия, сша, европа, нато