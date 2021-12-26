https://ria.ru/20211226/putin-1765540358.html
Инициатива о системе безопасности принадлежит Путину, заявил Песков
Инициатива о системе безопасности принадлежит Путину, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2021
Инициатива о системе безопасности принадлежит Путину, заявил Песков
Инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Владимиру Путину как президенту, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, сообщил... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:33
2021-12-26T14:33
2021-12-26T14:35
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Владимиру Путину как президенту, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковРоссия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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владимир путин, дмитрий песков, сша, европа, сергей рябков, нато, россия
14:33 26.12.2021 (обновлено: 14:35 26.12.2021)
Инициатива о системе безопасности принадлежит Путину, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Путину