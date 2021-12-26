https://ria.ru/20211226/putin-1765540358.html

Инициатива о системе безопасности принадлежит Путину, заявил Песков

Инициатива о системе безопасности принадлежит Путину, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2021

Инициатива о системе безопасности принадлежит Путину, заявил Песков

Инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Владимиру Путину как президенту, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, сообщил... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:33

2021-12-26T14:33

2021-12-26T14:35

владимир путин

дмитрий песков

сша

европа

сергей рябков

нато

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Владимиру Путину как президенту, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковРоссия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/kuleba-1765376260.html

сша

европа

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владимир путин, дмитрий песков, сша, европа, сергей рябков, нато, россия