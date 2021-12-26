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СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 26.12.2021
СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в результате пожара в саратовском селе, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T21:48
2021-12-26T21:48
2021-12-26T21:48
происшествия
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САМАРА, 26 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в результате пожара в саратовском селе, сообщается на сайте СУСК по региону.Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщили, что тела трех погибших, в том числе ребенка, обнаружили при разборе завалов после пожара в жилом доме в Саратовской области. По предварительным данным следствия, ночью 26 декабря в селе Александров-Гай загорелся частный дом на улице Привокзальной, в котором проживала семья, состоящая из пяти человек: двоих взрослых и трех несовершеннолетних детей.По данным СУСК, первой возгорание обнаружила 36-летняя хозяйка, которая вынесла из дома годовалого ребенка и 15-летнего сына, передав их соседям. Впоследствии мать вернулась в дом за десятилетней дочерью, однако, по предварительной информации, не смогла его покинуть. Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание.Отмечается, что мальчика с ожогами кистей рук госпитализировали. По данным ведомства, дом отапливался газовой колонкой, причина пожара устанавливается.
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происшествия, саратовская область, жилье, россия
СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
СК проводит проверку после пожара в Саратовской области, в котором погибли три человека
САМАРА, 26 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в результате пожара в саратовском селе, сообщается на сайте СУСК по региону.
Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщили, что тела трех погибших, в том числе ребенка, обнаружили при разборе завалов после пожара в жилом доме в Саратовской области
. По предварительным данным следствия, ночью 26 декабря в селе Александров-Гай загорелся частный дом на улице Привокзальной, в котором проживала семья, состоящая из пяти человек: двоих взрослых и трех несовершеннолетних детей.
По данным СУСК, первой возгорание обнаружила 36-летняя хозяйка, которая вынесла из дома годовалого ребенка и 15-летнего сына, передав их соседям. Впоследствии мать вернулась в дом за десятилетней дочерью, однако, по предварительной информации, не смогла его покинуть. Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание.
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара 37-летнего мужчины, 36-летней женщины и их десятилетней дочери", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчика с ожогами кистей рук госпитализировали. По данным ведомства, дом отапливался газовой колонкой, причина пожара устанавливается.