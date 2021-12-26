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СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области

СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 26.12.2021

СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в результате пожара в саратовском селе, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T21:48

2021-12-26T21:48

2021-12-26T21:48

происшествия

саратовская область

жилье

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САМАРА, 26 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в результате пожара в саратовском селе, сообщается на сайте СУСК по региону.Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщили, что тела трех погибших, в том числе ребенка, обнаружили при разборе завалов после пожара в жилом доме в Саратовской области. По предварительным данным следствия, ночью 26 декабря в селе Александров-Гай загорелся частный дом на улице Привокзальной, в котором проживала семья, состоящая из пяти человек: двоих взрослых и трех несовершеннолетних детей.По данным СУСК, первой возгорание обнаружила 36-летняя хозяйка, которая вынесла из дома годовалого ребенка и 15-летнего сына, передав их соседям. Впоследствии мать вернулась в дом за десятилетней дочерью, однако, по предварительной информации, не смогла его покинуть. Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание.Отмечается, что мальчика с ожогами кистей рук госпитализировали. По данным ведомства, дом отапливался газовой колонкой, причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20211226/mvd-1765518015.html

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происшествия, саратовская область, жилье, россия