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Правительство профинансирует создание перспективного синхротрона "СИЛА"
Правительство профинансирует создание перспективного синхротрона "СИЛА" - РИА Новости, 26.12.2021
Правительство профинансирует создание перспективного синхротрона "СИЛА"
Правительство России направит более 140 миллиардов рублей на создание перспективного синхротрона "СИЛА" (синхротрон-лазер), сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T12:21
2021-12-26T12:21
правительство рф
михаил мишустин
курчатовский институт
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России направит более 140 миллиардов рублей на создание перспективного синхротрона "СИЛА" (синхротрон-лазер), сообщает пресс-служба кабмина."Более 140 млрд рублей будет направлено в течение ближайших 10 лет на создание нового перспективного источника синхротронного излучения под названием "СИЛА". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, установка "СИЛА", не имеющая аналогов в мире, будет превосходить по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. Исследования на такой установке учёные позволят разработать прорывные био- и нанотехнологии.Добавляется, что работы по проектированию и строительству синхротрона пройдут в подмосковном наукограде Протвино на базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института."За счёт федерального финансирования будут созданы экспериментальные станции, лаборатории, ускорительно-накопительный комплекс, лазер на свободных электронах, центр обработки данных, а также построен комплекс зданий и сооружений для размещения персонала и оборудования, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Уточняется, что мощность объекта капитального строительства составит более 189,4 тысячи квадратных метров. Срок ввода в эксплуатацию – 2033 год.
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правительство рф, михаил мишустин, курчатовский институт, россия
12:21 26.12.2021
 
Правительство профинансирует создание перспективного синхротрона "СИЛА"

Правительство направит более 140 миллиардов рублей на создание синхротрона "СИЛА"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнститут физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России направит более 140 миллиардов рублей на создание перспективного синхротрона "СИЛА" (синхротрон-лазер), сообщает пресс-служба кабмина.
"Более 140 млрд рублей будет направлено в течение ближайших 10 лет на создание нового перспективного источника синхротронного излучения под названием "СИЛА". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, установка "СИЛА", не имеющая аналогов в мире, будет превосходить по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. Исследования на такой установке учёные позволят разработать прорывные био- и нанотехнологии.
Добавляется, что работы по проектированию и строительству синхротрона пройдут в подмосковном наукограде Протвино на базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института.
"За счёт федерального финансирования будут созданы экспериментальные станции, лаборатории, ускорительно-накопительный комплекс, лазер на свободных электронах, центр обработки данных, а также построен комплекс зданий и сооружений для размещения персонала и оборудования, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мощность объекта капитального строительства составит более 189,4 тысячи квадратных метров. Срок ввода в эксплуатацию – 2033 год.
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