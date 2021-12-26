https://ria.ru/20211226/pravitelstvo-1765525192.html

Правительство профинансирует модернизацию почтовых отделений в селах

Правительство профинансирует модернизацию почтовых отделений в селах - РИА Новости, 26.12.2021

Правительство профинансирует модернизацию почтовых отделений в селах

Правительство России до конца 2021 года выделит 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщает... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:07

2021-12-26T11:07

2021-12-26T11:07

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почта россии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России до конца 2021 года выделит 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что эти средства позволят улучшить почти 1,2 тысячи почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания."Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для граждан независимо от того, где они расположены", – приводятся в сообщение слова Мишустина с заседания правительства 24 декабря.Добавляется, что провести в течение ближайших трех лет модернизацию почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях, поручил президент по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия" в августе 2021 года. Всего будет обновлено 25 160 таких объектов. Износ более половины из них превышает 50%.

https://ria.ru/20211223/internet-1765115322.html

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правительство рф, почта россии, россия