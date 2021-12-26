https://ria.ru/20211226/pravitelstvo-1765525192.html
Правительство профинансирует модернизацию почтовых отделений в селах
Правительство профинансирует модернизацию почтовых отделений в селах - РИА Новости, 26.12.2021
Правительство профинансирует модернизацию почтовых отделений в селах
Правительство России до конца 2021 года выделит 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщает... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:07
2021-12-26T11:07
2021-12-26T11:07
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России до конца 2021 года выделит 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что эти средства позволят улучшить почти 1,2 тысячи почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания."Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для граждан независимо от того, где они расположены", – приводятся в сообщение слова Мишустина с заседания правительства 24 декабря.Добавляется, что провести в течение ближайших трех лет модернизацию почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях, поручил президент по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия" в августе 2021 года. Всего будет обновлено 25 160 таких объектов. Износ более половины из них превышает 50%.
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правительство рф, почта россии, россия
Правительство профинансирует модернизацию почтовых отделений в селах
Правительство выделит пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в селах
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России
до конца 2021 года выделит 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщает пресс-служба кабмина.
"По поручению президента правительство начинает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях. До конца 2021 года из резервного фонда на эти цели будет направлено 5 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства позволят улучшить почти 1,2 тысячи почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания.
"Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для граждан независимо от того, где они расположены", – приводятся в сообщение слова Мишустина с заседания правительства 24 декабря.
Добавляется, что провести в течение ближайших трех лет модернизацию почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях, поручил президент по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия" в августе 2021 года. Всего будет обновлено 25 160 таких объектов. Износ более половины из них превышает 50%.