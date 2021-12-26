https://ria.ru/20211226/pozitsiya-1765541347.html

Песков назвал позицию Запада по Украине несбалансированной

Песков назвал позицию Запада по Украине несбалансированной - РИА Новости, 26.12.2021

Песков назвал позицию Запада по Украине несбалансированной

Позиция западных оппонентов по Украине как минимум несбалансированная, они не могут претендовать на объективность в этом процессе, поскольку не требуют от Киева РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:40

2021-12-26T14:40

2021-12-26T15:32

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Позиция западных оппонентов по Украине как минимум несбалансированная, они не могут претендовать на объективность в этом процессе, поскольку не требуют от Киева выполнения минских соглашений и не критикуют его ни в чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киев никто не критикует, Киев ни к чему никто не призывает. Конечно, традиционно никто не требует от Киева выполнить минский комплекс мер. Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная. Они не могут претендовать на объективность в этом процессе", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.На вопрос, кто в таком случае может претендовать на объективность, представитель Кремля сказал, что ему "кажется, что мы можем претендовать".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765537716.html

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