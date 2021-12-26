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Песков назвал позицию Запада по Украине несбалансированной
Песков назвал позицию Запада по Украине несбалансированной - РИА Новости, 26.12.2021
Песков назвал позицию Запада по Украине несбалансированной
Позиция западных оппонентов по Украине как минимум несбалансированная, они не могут претендовать на объективность в этом процессе, поскольку не требуют от Киева РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:40
2021-12-26T15:32
в мире
украина
киев
оон
москва
дмитрий песков
нато
владимир соловьев (телеведущий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Позиция западных оппонентов по Украине как минимум несбалансированная, они не могут претендовать на объективность в этом процессе, поскольку не требуют от Киева выполнения минских соглашений и не критикуют его ни в чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киев никто не критикует, Киев ни к чему никто не призывает. Конечно, традиционно никто не требует от Киева выполнить минский комплекс мер. Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная. Они не могут претендовать на объективность в этом процессе", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.На вопрос, кто в таком случае может претендовать на объективность, представитель Кремля сказал, что ему "кажется, что мы можем претендовать".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211226/ukraina-1765537716.html
https://ria.ru/20211226/ukraina-1765525527.html
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в мире, украина, киев, оон, москва, дмитрий песков, нато, владимир соловьев (телеведущий), ситуация в днр и лнр, россия
14:40 26.12.2021 (обновлено: 15:32 26.12.2021)
 
Песков назвал позицию Запада по Украине несбалансированной

Пресс-секретарь Путина Песков: позиция Запада по Украине как минимум несбалансированная

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Позиция западных оппонентов по Украине как минимум несбалансированная, они не могут претендовать на объективность в этом процессе, поскольку не требуют от Киева выполнения минских соглашений и не критикуют его ни в чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киев никто не критикует, Киев ни к чему никто не призывает. Конечно, традиционно никто не требует от Киева выполнить минский комплекс мер. Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная. Они не могут претендовать на объективность в этом процессе", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
13:59
ЕК заявила о готовности санкций против России при эскалации вокруг Украины
На вопрос, кто в таком случае может претендовать на объективность, представитель Кремля сказал, что ему "кажется, что мы можем претендовать".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Флаг Украины над Киевом - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
11:16
В США предложили Байдену увезти Украину подальше от России
 
В миреУкраинаКиевООНМоскваДмитрий ПесковНАТОВладимир Соловьев (телеведущий)Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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