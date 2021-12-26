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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 26.12.2021
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Тела трех погибших, в том числе ребенка, обнаружили при разборе завалов после пожара в жилом доме в Саратовской области, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:01
2021-12-26T20:01
2021-12-26T20:29
происшествия
саратовская область
жилье
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тела трех погибших, в том числе ребенка, обнаружили при разборе завалов после пожара в жилом доме в Саратовской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В воскресенье вечером в Александрово-Гайском районе Саратовской области, в населенном пункте Александров Гай на улице Привокзальная, дом 17, произошел пожар в двухквартирном деревянном жилом доме. Пожар был ликвидирован. При разборе завалов были обнаружены тела трех погибших, в том числе одного ребенка", - сказал собеседник агентства.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, жилье
20:01 26.12.2021 (обновлено: 20:29 26.12.2021)
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области