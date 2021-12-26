https://ria.ru/20211226/pozhar-1765564999.html

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 26.12.2021

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

Тела трех погибших, в том числе ребенка, обнаружили при разборе завалов после пожара в жилом доме в Саратовской области, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T20:01

2021-12-26T20:01

2021-12-26T20:29

происшествия

саратовская область

жилье

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тела трех погибших, в том числе ребенка, обнаружили при разборе завалов после пожара в жилом доме в Саратовской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В воскресенье вечером в Александрово-Гайском районе Саратовской области, в населенном пункте Александров Гай на улице Привокзальная, дом 17, произошел пожар в двухквартирном деревянном жилом доме. Пожар был ликвидирован. При разборе завалов были обнаружены тела трех погибших, в том числе одного ребенка", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211226/pozhar-1765535668.html

саратовская область

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2021

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происшествия, саратовская область, жилье