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На складе в Московской области произошел пожар
На складе в Московской области произошел пожар - РИА Новости, 26.12.2021
На складе в Московской области произошел пожар
Пожар произошел на складе в Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, спасатели его локализовали, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T13:27
2021-12-26T13:27
2021-12-26T14:42
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пожар произошел на складе в Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, спасатели его локализовали, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Локализован пожар на складе в Московской области, городском округе Подольск, деревне Большое Толбино, улица Промышленная, 4. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что горит складское помещение на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент угроза распространения огня снята. В ликвидации пожара привлечены порядка 60 человек и 17 единиц техники.
подольск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:27 26.12.2021 (обновлено: 14:42 26.12.2021)
На складе в Московской области произошел пожар
Пожар произошел на складе в Московской области, спасатели его локализовали