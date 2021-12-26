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На складе в Московской области произошел пожар

На складе в Московской области произошел пожар - РИА Новости, 26.12.2021

На складе в Московской области произошел пожар

Пожар произошел на складе в Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, спасатели его локализовали, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T13:27

2021-12-26T13:27

2021-12-26T14:42

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пожар произошел на складе в Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, спасатели его локализовали, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Локализован пожар на складе в Московской области, городском округе Подольск, деревне Большое Толбино, улица Промышленная, 4. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что горит складское помещение на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент угроза распространения огня снята. В ликвидации пожара привлечены порядка 60 человек и 17 единиц техники.

подольск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)