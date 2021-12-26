https://ria.ru/20211226/porody-1765512000.html

Самые популярные породы собак 2021 года в России

Кинолог назвал самые популярные в 2021 году породы собак у россиян - РИА Новости, 26.12.2021

Самые популярные породы собак 2021 года в России

Тенденция заводить небольших собак прослеживается у россиян, в уходящем году они намного чаще стали выбирать в качестве домашних питомцев корги и пуделей,... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T03:07

2021-12-26T03:07

2021-12-26T06:46

общество

москва

собаки

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тенденция заводить небольших собак прослеживается у россиян, в уходящем году они намного чаще стали выбирать в качестве домашних питомцев корги и пуделей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По его словам, не будет удивительным, если в следующем году эти собаки займут вторую или первую строчку рейтинга — корги уже сейчас можно встретить практически в каждом дворе.Кинолог отметил, что у россиян закрепляется тенденция заводить собак-компаньонов. Это можно объяснить образом жизни современного человека."Собаки-компаньоны имеют приятный характер, а их небольшой размер порой играет важнейшую роль в выборе породы, поскольку многие содержат собак в квартирах. Дружелюбность, игривость, а также желание везде следовать за хозяином играют важную роль для будущих собаководов", — пояснил Голубев.Корги, как отметил кинолог, отличаются отважностью и высокоразвитым интеллектом. Они чутко воспринимают настроение хозяина и не будут ему докучать некстати. Вельш корги любят подвижные игры и хорошо дрессируются, они с огромной радостью составят компанию на прогулке в городе.Примечательно, что в топ-10 в этом году впервые вошёл пудель. Голубев уточнил, что эти собаки, как правило, отличаются хорошим здоровьем и имеют статус долгожителей. Кроме того, они являются воплощением красоты в сочетании с высоким интеллектом и покладистым характером. Он назвал пуделей преданными животными, которые любят активные прогулки и всегда готовы принять участие в играх и забавах."Однако хозяину важно не забывать об уходе: чтобы пудель всегда был здоровым и выглядел ухоженным и аккуратным, потребуется регулярный уход за густой шерстью", — предостерег кинолог.Согласно рейтингу, составленному на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков, самой популярной у россиян в 2021 году оказалась, как и в предыдущие пять лет, порода немецкий шпиц. На второй строчке рейтинга — чихуахуа, третье место — у йоркширского терьера.С пятого по девятое места рейтинга расположились немецкая овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка и французский бульдог.

https://ria.ru/20211212/sobaki-1763315971.html

https://ria.ru/20211122/kinolog-1760101962.html

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общество, москва, собаки, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф), россия