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Самые популярные породы собак 2021 года в России
Кинолог назвал самые популярные в 2021 году породы собак у россиян - РИА Новости, 26.12.2021
Самые популярные породы собак 2021 года в России
Тенденция заводить небольших собак прослеживается у россиян, в уходящем году они намного чаще стали выбирать в качестве домашних питомцев корги и пуделей,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T03:07
2021-12-26T06:46
общество
москва
собаки
владимир голубев
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тенденция заводить небольших собак прослеживается у россиян, в уходящем году они намного чаще стали выбирать в качестве домашних питомцев корги и пуделей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По его словам, не будет удивительным, если в следующем году эти собаки займут вторую или первую строчку рейтинга — корги уже сейчас можно встретить практически в каждом дворе.Кинолог отметил, что у россиян закрепляется тенденция заводить собак-компаньонов. Это можно объяснить образом жизни современного человека."Собаки-компаньоны имеют приятный характер, а их небольшой размер порой играет важнейшую роль в выборе породы, поскольку многие содержат собак в квартирах. Дружелюбность, игривость, а также желание везде следовать за хозяином играют важную роль для будущих собаководов", — пояснил Голубев.Корги, как отметил кинолог, отличаются отважностью и высокоразвитым интеллектом. Они чутко воспринимают настроение хозяина и не будут ему докучать некстати. Вельш корги любят подвижные игры и хорошо дрессируются, они с огромной радостью составят компанию на прогулке в городе.Примечательно, что в топ-10 в этом году впервые вошёл пудель. Голубев уточнил, что эти собаки, как правило, отличаются хорошим здоровьем и имеют статус долгожителей. Кроме того, они являются воплощением красоты в сочетании с высоким интеллектом и покладистым характером. Он назвал пуделей преданными животными, которые любят активные прогулки и всегда готовы принять участие в играх и забавах."Однако хозяину важно не забывать об уходе: чтобы пудель всегда был здоровым и выглядел ухоженным и аккуратным, потребуется регулярный уход за густой шерстью", — предостерег кинолог.Согласно рейтингу, составленному на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков, самой популярной у россиян в 2021 году оказалась, как и в предыдущие пять лет, порода немецкий шпиц. На второй строчке рейтинга — чихуахуа, третье место — у йоркширского терьера.С пятого по девятое места рейтинга расположились немецкая овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка и французский бульдог.
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общество, москва, собаки, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф), россия
03:07 26.12.2021 (обновлено: 06:46 26.12.2021)
 
Кинолог назвал самые популярные в 2021 году породы собак у россиян

Кинолог Голубев: в 2021 году россияне стали чаще заводить корги и пуделей

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы корги
Собака породы корги - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тенденция заводить небольших собак прослеживается у россиян, в уходящем году они намного чаще стали выбирать в качестве домашних питомцев корги и пуделей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"В этом году мы отметили рост интереса россиян к породе вельш корги пемброк. Неудивительно, что эти любимцы королевы Великобритании покоряют сердца россиян. Они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием. Если в том году эта порода занимала лишь шестую строчку рейтинга самых популярных пород, то в этом году корги уже на четвертом месте", — сказал Голубев.

По его словам, не будет удивительным, если в следующем году эти собаки займут вторую или первую строчку рейтинга — корги уже сейчас можно встретить практически в каждом дворе.
Кинолог отметил, что у россиян закрепляется тенденция заводить собак-компаньонов. Это можно объяснить образом жизни современного человека.
"Собаки-компаньоны имеют приятный характер, а их небольшой размер порой играет важнейшую роль в выборе породы, поскольку многие содержат собак в квартирах. Дружелюбность, игривость, а также желание везде следовать за хозяином играют важную роль для будущих собаководов", — пояснил Голубев.
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Корги, как отметил кинолог, отличаются отважностью и высокоразвитым интеллектом. Они чутко воспринимают настроение хозяина и не будут ему докучать некстати. Вельш корги любят подвижные игры и хорошо дрессируются, они с огромной радостью составят компанию на прогулке в городе.
Примечательно, что в топ-10 в этом году впервые вошёл пудель. Голубев уточнил, что эти собаки, как правило, отличаются хорошим здоровьем и имеют статус долгожителей. Кроме того, они являются воплощением красоты в сочетании с высоким интеллектом и покладистым характером. Он назвал пуделей преданными животными, которые любят активные прогулки и всегда готовы принять участие в играх и забавах.
"Однако хозяину важно не забывать об уходе: чтобы пудель всегда был здоровым и выглядел ухоженным и аккуратным, потребуется регулярный уход за густой шерстью", — предостерег кинолог.
Согласно рейтингу, составленному на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков, самой популярной у россиян в 2021 году оказалась, как и в предыдущие пять лет, порода немецкий шпиц. На второй строчке рейтинга — чихуахуа, третье место — у йоркширского терьера.
С пятого по девятое места рейтинга расположились немецкая овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка и французский бульдог.
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ОбществоМосквасобакиВладимир ГолубевРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Россия
 
 
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