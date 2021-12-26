https://ria.ru/20211226/politiki-1765542230.html

Песков рассказал, кого считает самыми опытными политиками

Песков рассказал, кого считает самыми опытными политиками - РИА Новости, 26.12.2021

Песков рассказал, кого считает самыми опытными политиками

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден являются самыми опытными политиками на планете, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:45

2021-12-26T14:45

2021-12-26T14:45

политика

в мире

сша

китай

владимир путин

джо байден

си цзиньпин

владимир соловьев (телеведущий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359598_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_ff1ebc2ac9e8d4b4b255895832e8be35.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден являются самыми опытными политиками на планете, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Всё-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин - это самые опытные политики на этой планете", - сказал Песков. На уточняющий вопрос Соловьева он согласился, что в список самых опытных политиков также входит и председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20211226/peskov-1765542032.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, владимир соловьев (телеведущий), россия