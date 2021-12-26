https://ria.ru/20211226/politiki-1765542230.html
Песков рассказал, кого считает самыми опытными политиками
Песков рассказал, кого считает самыми опытными политиками - РИА Новости, 26.12.2021
Песков рассказал, кого считает самыми опытными политиками
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден являются самыми опытными политиками на планете, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:45
2021-12-26T14:45
2021-12-26T14:45
политика
в мире
сша
китай
владимир путин
джо байден
си цзиньпин
владимир соловьев (телеведущий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден являются самыми опытными политиками на планете, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Всё-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин - это самые опытные политики на этой планете", - сказал Песков. На уточняющий вопрос Соловьева он согласился, что в список самых опытных политиков также входит и председатель КНР Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20211226/peskov-1765542032.html
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политика, в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, владимир соловьев (телеведущий), россия
Песков рассказал, кого считает самыми опытными политиками
Пресс-секретарь Песков: Путин и Байден являются самыми опытными политиками на планете