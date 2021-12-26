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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Тридцать первого декабря и в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве может опуститься до минус 6 градусов, а 1 января потеплеет до нуля, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:36
2021-12-26T15:44
новый год — 2022
общество
москва
центр "фобос"
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тридцать первого декабря и в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве может опуститься до минус 6 градусов, а 1 января потеплеет до нуля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что окончание года ознаменуется смягчением холода благодаря "дыханию Атлантики"."В атмосфере активизируются циклоны, и постепенно установится западно-восточный перенос воздушных масс. Поэтому небо вновь станет хмуриться, не обойдется без небольших локальных снегопадов, а показания термометров не только вернутся к 30 декабря в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму. В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а первым январским днем потеплеет до нулевой отметки", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, центр "фобос", новый год, евгений тишковец
15:36 26.12.2021 (обновлено: 15:44 26.12.2021)
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в новогоднюю ночь в Москве ожидается до шести градусов мороза

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тридцать первого декабря и в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве может опуститься до минус 6 градусов, а 1 января потеплеет до нуля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что окончание года ознаменуется смягчением холода благодаря "дыханию Атлантики".
"В атмосфере активизируются циклоны, и постепенно установится западно-восточный перенос воздушных масс. Поэтому небо вновь станет хмуриться, не обойдется без небольших локальных снегопадов, а показания термометров не только вернутся к 30 декабря в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму. В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а первым январским днем потеплеет до нулевой отметки", - рассказал Тишковец.
Морозы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
15:28
Жителям Центральной России пообещали возвращение морозов
 
Новый год — 2022ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Новый годЕвгений Тишковец
 
 
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