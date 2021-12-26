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Путин ответил на вопрос, как выбирает подарки на Новый год внукам
Путин ответил на вопрос, как выбирает подарки на Новый год внукам - РИА Новости, 26.12.2021
Путин ответил на вопрос, как выбирает подарки на Новый год внукам
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что выбирает подарки на Новый год внукам сам. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:59
2021-12-26T14:59
2021-12-26T14:59
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что выбирает подарки на Новый год внукам сам."Ну, отчасти, да. Но, я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, сам ли он выбирает подарки внукам.
https://ria.ru/20211203/prazdnik-1761798344.html
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общество, владимир путин, россия
Путин ответил на вопрос, как выбирает подарки на Новый год внукам
Президент Путин признался, что сам выбирает подарки на Новый год внукам