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Песков назвал уходящий год сложным в плане пандемии
Песков назвал уходящий год сложным в плане пандемии - РИА Новости, 26.12.2021
Песков назвал уходящий год сложным в плане пандемии
Уходящий 2021 год был сложный в плане эпидемии коронавируса, новый 2022 год тоже ничего радужного не сулит, государства ждет какое-то количество очередных волн... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:53
2021-12-26T14:53
2021-12-26T16:56
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
россия
коронавирус covid-19
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Уходящий 2021 год был сложный в плане эпидемии коронавируса, новый 2022 год тоже ничего радужного не сулит, государства ждет какое-то количество очередных волн распространения инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди", - сказал Песков.
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дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия, коронавирус covid-19
14:53 26.12.2021 (обновлено: 16:56 26.12.2021)
Песков назвал уходящий год сложным в плане пандемии
Пресс-секретарь Песков: уходящий год был сложным в плане пандемии