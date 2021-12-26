https://ria.ru/20211226/peskov-1765543817.html

Песков назвал уходящий год сложным в плане пандемии

Песков назвал уходящий год сложным в плане пандемии - РИА Новости, 26.12.2021

Песков назвал уходящий год сложным в плане пандемии

Уходящий 2021 год был сложный в плане эпидемии коронавируса, новый 2022 год тоже ничего радужного не сулит, государства ждет какое-то количество очередных волн... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:53

2021-12-26T14:53

2021-12-26T16:56

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

россия

коронавирус covid-19

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Уходящий 2021 год был сложный в плане эпидемии коронавируса, новый 2022 год тоже ничего радужного не сулит, государства ждет какое-то количество очередных волн распространения инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди", - сказал Песков.

россия

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дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия, коронавирус covid-19