https://ria.ru/20211226/peskov-1765543277.html

Формат пресс-конференции Путина сохраняет свою уникальность, заявил Песков

Формат пресс-конференции Путина сохраняет свою уникальность, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2021

Формат пресс-конференции Путина сохраняет свою уникальность, заявил Песков

Формат большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сохраняет свою уникальность и соответствует целям главы государства, сообщил... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:51

2021-12-26T14:51

2021-12-26T14:52

политика

владимир путин

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Формат большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сохраняет свою уникальность и соответствует целям главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Такой формат сохраняет свою уникальность. А главное, что он четко соответствует той цели, которую ставит перед собой президент, выходя на пресс-конференцию", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211224/kitay-1765263844.html

россия

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политика, владимир путин, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия