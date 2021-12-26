https://ria.ru/20211226/peskov-1765543277.html
Формат пресс-конференции Путина сохраняет свою уникальность, заявил Песков
Формат пресс-конференции Путина сохраняет свою уникальность, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2021
Формат пресс-конференции Путина сохраняет свою уникальность, заявил Песков
Формат большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сохраняет свою уникальность и соответствует целям главы государства, сообщил... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:51
2021-12-26T14:51
2021-12-26T14:52
политика
владимир путин
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Формат большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сохраняет свою уникальность и соответствует целям главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Такой формат сохраняет свою уникальность. А главное, что он четко соответствует той цели, которую ставит перед собой президент, выходя на пресс-конференцию", - сказал Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия
14:51 26.12.2021 (обновлено: 14:52 26.12.2021)
Формат пресс-конференции Путина сохраняет свою уникальность, заявил Песков
Песков: формат большой пресс-конференции Путина сохраняет свою уникальность