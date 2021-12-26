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Многие политики будто не читали текст Минских соглашений, заявил Песков

Многие политики будто не читали текст Минских соглашений, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2021

Многие политики будто не читали текст Минских соглашений, заявил Песков

Многие действующие политики, кажется, просто не читали текст Минских соглашений по Донбассу, в котором нет ни двойного дна, ни двойного смысла, заявил... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:42

2021-12-26T14:42

2021-12-26T14:42

политика

москва

дмитрий песков

донбасс

владимир соловьев (телеведущий)

минские соглашения

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Многие действующие политики, кажется, просто не читали текст Минских соглашений по Донбассу, в котором нет ни двойного дна, ни двойного смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, многие действующие политики, по сути, как иногда кажется, просто не читали текст этого документа. Потому что многие политики уже ушли. Собственно, (президент РФ Владимир) Путин является единственным свидетелем той ночной работы, которая происходила. Поэтому многим, наверное, хочется напомнить, что давайте возьмите текст краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный, прочитайте его. Прочитайте его, и вы все поймете, там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там все абсолютно четко прописано", - сказал Песков на канале Россия 1 в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

москва

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политика, москва, дмитрий песков, донбасс, владимир соловьев (телеведущий), минские соглашения, россия