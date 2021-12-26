https://ria.ru/20211226/peskov-1765541003.html

Песков назвал дипломатический язык оппонентов ковбойским

Песков назвал дипломатический язык оппонентов ковбойским - РИА Новости, 26.12.2021

Песков назвал дипломатический язык оппонентов ковбойским

Дипломатический язык оппонентов значительно деградировал, иногда даже скатывается к хамству, это ковбойский язык, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:37

2021-12-26T14:37

2021-12-26T14:37

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Дипломатический язык оппонентов значительно деградировал, иногда даже скатывается к хамству, это ковбойский язык, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков"В целом дипломатический язык наших оппонентов, я так скажу, он, конечно, значительно деградировал. Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)