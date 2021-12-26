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"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров
"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров - РИА Новости, 26.12.2021
"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров
Работа гипермаркета "Лента" в Томске, пострадавшего в субботу в результате поджога, восстановлена, компания усилила меры безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T17:29
2021-12-26T22:26
происшествия
томск
лента (сеть магазинов)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Работа гипермаркета "Лента" в Томске, пострадавшего в субботу в результате поджога, восстановлена, компания усилила меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера."В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", — сообщили в пресс-службе.Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.В компании напомнили, что пострадавших при втором пожаре в субботу также не было и огонь, распространившийся на площади 20 квадратных метров, был своевременно потушен."Работа магазина восстановлена", — уточнили в пресс-службе.Покупатель, осуществивший поджог в магазине на улице Пушкина, задержан, и с ним работает полиция, компания, в свою очередь, оказывает содействие, сообщили в пресс-службе.
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томск
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Кадры возгорания и взрыва фейерверка в томском гипермаркете
В Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Эвакуировали более 600 человек, пожар уже потушен.
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происшествия, томск, лента (сеть магазинов), коммерческая недвижимость
17:29 26.12.2021 (обновлено: 22:26 26.12.2021)
 
"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров

В сети гипермаркетов "Лента" усилили охрану магазинов после двух пожаров в Томске

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете "Лента"
Покупатель в гипермаркете Лента - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Работа гипермаркета "Лента" в Томске, пострадавшего в субботу в результате поджога, восстановлена, компания усилила меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.
"В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", — сообщили в пресс-службе.
Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
В компании напомнили, что пострадавших при втором пожаре в субботу также не было и огонь, распространившийся на площади 20 квадратных метров, был своевременно потушен.
"Работа магазина восстановлена", — уточнили в пресс-службе.
Покупатель, осуществивший поджог в магазине на улице Пушкина, задержан, и с ним работает полиция, компания, в свою очередь, оказывает содействие, сообщили в пресс-службе.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске. Скриншто видео - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 13:41
Крупные пожары в торговых центрах в России в 2013-2021 годах
 
ПроисшествияТомскЛента (сеть магазинов)Коммерческая недвижимость
 
 
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