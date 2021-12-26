https://ria.ru/20211226/okhrana-1765556779.html
"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров
"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров - РИА Новости, 26.12.2021
"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров
Работа гипермаркета "Лента" в Томске, пострадавшего в субботу в результате поджога, восстановлена, компания усилила меры безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T17:29
2021-12-26T17:29
2021-12-26T22:26
происшествия
томск
лента (сеть магазинов)
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581609627_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6a4973cd0f9e182b777f7e9e48a7780.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Работа гипермаркета "Лента" в Томске, пострадавшего в субботу в результате поджога, восстановлена, компания усилила меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера."В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", — сообщили в пресс-службе.Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.В компании напомнили, что пострадавших при втором пожаре в субботу также не было и огонь, распространившийся на площади 20 квадратных метров, был своевременно потушен."Работа магазина восстановлена", — уточнили в пресс-службе.Покупатель, осуществивший поджог в магазине на улице Пушкина, задержан, и с ним работает полиция, компания, в свою очередь, оказывает содействие, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211221/pozhary-1764708742.html
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581609627_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15c26c6d97585be691a9c68620c7e60f.jpg
Кадры возгорания и взрыва фейерверка в томском гипермаркете
В Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Эвакуировали более 600 человек, пожар уже потушен.
2021-12-26T17:29
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, лента (сеть магазинов), коммерческая недвижимость
17:29 26.12.2021 (обновлено: 22:26 26.12.2021)
"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров
В сети гипермаркетов "Лента" усилили охрану магазинов после двух пожаров в Томске
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Работа гипермаркета "Лента
" в Томске
, пострадавшего в субботу в результате поджога, восстановлена, компания усилила меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.
"В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", — сообщили в пресс-службе.
Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
В компании напомнили, что пострадавших при втором пожаре в субботу также не было и огонь, распространившийся на площади 20 квадратных метров, был своевременно потушен.
"Работа магазина восстановлена", — уточнили в пресс-службе.
Покупатель, осуществивший поджог в магазине на улице Пушкина, задержан, и с ним работает полиция, компания, в свою очередь, оказывает содействие, сообщили в пресс-службе.