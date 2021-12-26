https://ria.ru/20211226/okhrana-1765556779.html

"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров

"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров - РИА Новости, 26.12.2021

"Лента" усилила охрану магазинов после пожаров

Работа гипермаркета "Лента" в Томске, пострадавшего в субботу в результате поджога, восстановлена, компания усилила меры безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T17:29

2021-12-26T17:29

2021-12-26T22:26

происшествия

томск

лента (сеть магазинов)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Работа гипермаркета "Лента" в Томске, пострадавшего в субботу в результате поджога, восстановлена, компания усилила меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера."В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", — сообщили в пресс-службе.Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.В компании напомнили, что пострадавших при втором пожаре в субботу также не было и огонь, распространившийся на площади 20 квадратных метров, был своевременно потушен."Работа магазина восстановлена", — уточнили в пресс-службе.Покупатель, осуществивший поджог в магазине на улице Пушкина, задержан, и с ним работает полиция, компания, в свою очередь, оказывает содействие, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211221/pozhary-1764708742.html

томск

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Кадры возгорания и взрыва фейерверка в томском гипермаркете В Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Эвакуировали более 600 человек, пожар уже потушен. 2021-12-26T17:29 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томск, лента (сеть магазинов), коммерческая недвижимость