https://ria.ru/20211226/obstrel-1765514152.html

На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост

На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост - РИА Новости, 26.12.2021

На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост

Неизвестные напали на израильский военный пост на Западном берегу реки Иордан, сообщили в пресс-службе армии Израиля. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T07:41

2021-12-26T07:41

2021-12-26T09:53

в мире

израиль

тель-авив

наблус (провинция)

армия обороны израиля

западный берег реки иордан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151462/94/1514629404_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_6967589ae5f916706ddf8dfa3e3d735f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек — РИА Новости. Неизвестные напали на израильский военный пост на Западном берегу реки Иордан, сообщили в пресс-службе армии Израиля.Информации о раненых не поступало, отметили в вооруженных силах страны. В этом районе нашли десятки гильз, военные ЦАХАЛ продолжают поиски подозреваемых.Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, тем временем превысило 300, сказали в Красном Полумесяце."Триста один палестинец получил ранения этой ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Борка и Базария возле города Наблус (Шхем) на Западном берегу", — сообщили представители движения. У 19 из них раны от боевых пуль, еще у 91 — от резиновых. Остальные пострадали от слезоточивого газа.По словам палестинцев, причиной стычек стали атаки со стороны израильских поселенцев.Из-за сложившейся ситуации министерство образования отменило занятия и экзамены в районе Борка.

https://ria.ru/20211224/khristiane-1765200317.html

израиль

тель-авив

наблус (провинция)

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, наблус (провинция), армия обороны израиля, западный берег реки иордан