Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/obstrel-1765514152.html
На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост - РИА Новости, 26.12.2021
На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
Неизвестные напали на израильский военный пост на Западном берегу реки Иордан, сообщили в пресс-службе армии Израиля. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T07:41
2021-12-26T09:53
в мире
израиль
тель-авив
наблус (провинция)
армия обороны израиля
западный берег реки иордан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151462/94/1514629404_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_6967589ae5f916706ddf8dfa3e3d735f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек — РИА Новости. Неизвестные напали на израильский военный пост на Западном берегу реки Иордан, сообщили в пресс-службе армии Израиля.Информации о раненых не поступало, отметили в вооруженных силах страны. В этом районе нашли десятки гильз, военные ЦАХАЛ продолжают поиски подозреваемых.Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, тем временем превысило 300, сказали в Красном Полумесяце."Триста один палестинец получил ранения этой ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Борка и Базария возле города Наблус (Шхем) на Западном берегу", — сообщили представители движения. У 19 из них раны от боевых пуль, еще у 91 — от резиновых. Остальные пострадали от слезоточивого газа.По словам палестинцев, причиной стычек стали атаки со стороны израильских поселенцев.Из-за сложившейся ситуации министерство образования отменило занятия и экзамены в районе Борка.
https://ria.ru/20211224/khristiane-1765200317.html
израиль
тель-авив
наблус (провинция)
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151462/94/1514629404_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_3116dfe30e3520d810782cf65bcffd1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, наблус (провинция), армия обороны израиля, западный берег реки иордан
07:41 26.12.2021 (обновлено: 09:53 26.12.2021)
 
На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост

На Западном берегу Иордана неизвестные обстреляли израильский военный пост

© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек — РИА Новости. Неизвестные напали на израильский военный пост на Западном берегу реки Иордан, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

"Недавно была совершена попытка обстрела военного поста в районе Наблуса (Шхем) в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан). Стрельба велась из машины, которая ехала со стороны Наблуса", — рассказали там.

Информации о раненых не поступало, отметили в вооруженных силах страны. В этом районе нашли десятки гильз, военные ЦАХАЛ продолжают поиски подозреваемых.
Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, тем временем превысило 300, сказали в Красном Полумесяце.

"Триста один палестинец получил ранения этой ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Борка и Базария возле города Наблус (Шхем) на Западном берегу", — сообщили представители движения.
У 19 из них раны от боевых пуль, еще у 91 — от резиновых. Остальные пострадали от слезоточивого газа.

По словам палестинцев, причиной стычек стали атаки со стороны израильских поселенцев.
Из-за сложившейся ситуации министерство образования отменило занятия и экзамены в районе Борка.
Сотрудники службы безопасности Израиля задерживают палестинца во время столкновений в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 08:00Религия
"Стало невыносимо!" Что началось в Иерусалиме
 
В миреИзраильТель-АвивНаблус (провинция)Армия обороны ИзраиляЗападный берег реки Иордан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
09:52Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
09:47Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:37Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
09:24В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне
09:03В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
08:56Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок
08:42Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
08:28В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
08:13"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
07:41На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
07:20Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
06:51В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
05:43В США придумали способ для шантажа России
04:33СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
04:20Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения
04:15Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
04:08AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
03:49В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
03:15Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Лента новостейМолния
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемиюИсследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночьМосквичам рассказали о погоде в воскресенье Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодовВ США назвали черту Зеленского, которая приведет к войнеВ Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступокМакрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресеньеНа Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный постКулеба заявил о доминировании России в Азовском мореВ МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами РоссииВ США придумали способ для шантажа РоссииСМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОДиетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похуденияЭксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литрAT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же деньВ "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами