07:41 26.12.2021 (обновлено: 09:53 26.12.2021)
На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
На Западном берегу Иордана неизвестные обстреляли израильский военный пост
"Недавно была совершена попытка обстрела военного поста в районе Наблуса (Шхем) в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан). Стрельба велась из машины, которая ехала со стороны Наблуса", — рассказали там.
Информации о раненых не поступало, отметили в вооруженных силах страны. В этом районе нашли десятки гильз, военные ЦАХАЛ продолжают поиски подозреваемых.
Число палестинцев, пострадавших при столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, тем временем превысило 300, сказали в Красном Полумесяце.
"Триста один палестинец получил ранения этой ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Борка и Базария возле города Наблус (Шхем) на Западном берегу", — сообщили представители движения.
"Триста один палестинец получил ранения этой ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Борка и Базария возле города Наблус (Шхем) на Западном берегу", — сообщили представители движения.
У 19 из них раны от боевых пуль, еще у 91 — от резиновых. Остальные пострадали от слезоточивого газа.
По словам палестинцев, причиной стычек стали атаки со стороны израильских поселенцев.
По словам палестинцев, причиной стычек стали атаки со стороны израильских поселенцев.
Из-за сложившейся ситуации министерство образования отменило занятия и экзамены в районе Борка.
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